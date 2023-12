Investimento: R$ 80 milhões

Estágio: Em execução até 2026

Empresa: Nazale Incorporadora

Cidade: Capão da Canoa

Área: Empreendimentos Imobiliários

Com investimento de R$ 80 milhões, têm início em dezembro as obras para o condomínio Viz Home Lake, da Nazale Incorporadora, em Capão da Canoa. O empreendimento, com acesso para navegação à Lagoa dos Quadros, tem previsão de entrega em 2026, e 6 hectares de área de preservação.