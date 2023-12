Investimento: R$ 100 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Incorporadora Huff

Cidade: Osório

Área: Empreendimentos Imobiliários

A incorporadora Huff iniciou em agosto as obras do loteamento Nautilus Marina, na Estrada do Mar, em Atlântida Sul, com investimentos de R$ 100 milhões. Serão 400 mil m2 que incluirão mall com um supermercado Asun, 399 terrenos residenciais e 58 comerciais. O fim da obra será em 2025.