Investimento: R$ 129,2 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Multiplan

Cidade: Porto Alegre

Área: Empreendimentos imobiliários

O primeiro dos sete condomínios do bairro Golden Lake, da Multiplan, na Zona Sul de Porto Alegre, deve estar pronto para ser habitado no final de 2024. Somente neste ano, a construtora investe R$ 129,2 milhões no projeto que chegará a R$ 2 bilhões no total. Desde 2009, quando a área foi adquirida, a empresa já investiu R$ 500 milhões.