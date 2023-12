Investimento: R$ 500 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: BFabbriani

Cidade: Canoas

Área: Empreendimentos imobiliários

A incorporadora catarinense BFabbriani investe R$ 500 milhões na retomada de um projeto imobiliário não executado por outra construtora em Canoas. Trata-se de um empreendimento com 936 apartamentos nas proximidades do Park Shopping. A empresa inicia, com este empreendimento, seu plano de expansão no Rio Grande do Sul.