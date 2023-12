Investimento: R$ 640 milhões

Estágio: Anunciado

Empresa: Dallasanta

Cidades: Gravataí, Capão da Canoa e Porto Alegre

Área: Empreendimentos imobiliários

A empresa avança com projetos de empreendimentos imobiliários em Gravataí, com investimento de R$ 50 milhões, e em Capão da Canoa, com R$ 90 milhões. Avança também com um projeto de parceria com uma incorporadora para lançamento em Porto Alegre, cujo valor deve chegar a R$ 500 milhões.