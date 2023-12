Investimento: R$ 290 milhões

Estágio: Executado (R$ 60 milhões) e anunciado (R$ 230 milhões)

Instituição: Fecomércio-RS/Sesc/Senai

Cidades: Diversas

Área: Varejo/Serviços

Investimento realizado em 2022: R$ 42 milhões

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac investiu R$ 60 milhões neste ano em melhorias e obras em suas unidades. E projeta ampliar os aportes para mais de R$ 200 milhões em 2024. Com o valor, serão implantadas no próximo ano escolas de ensino fundamental em Bento Gonçalves, Pelotas e Porto Alegre (Sesc Protásio Alves). Além disso, a unidade de Santa Cruz do Sul será ampliada. O montante de investimentos até 2024 será de R$ 290 milhões, sendo R$ 60 milhões já investidos em 2023 e outros R$ 230 milhões no próximo exercício. Segundo nota da comunicação da Fecomércio-RS, os recursos aplicados em 2023 foram em modernização dos espaços, obras estruturais, instalações, materiais, equipamentos e imóveis.