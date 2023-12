Investimento: R$ 32 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Pittol

Cidade: Porto Alegre

Área: Varejo/Serviços

A maior varejista de calçados de Santa Catarina inaugurou duas novas lojas no Rio Grande do Sul em 2023. Uma em Erechim, no Norte do Estado, com 4 mil metros quadrados e aporte de R$ 25 milhões (inclui construção). A segunda foi no Centro de Porto Alegre, de 1,2 mil metros quadrados e aporte de R$ 4,5 milhões. A rede, que chega em 2023 a seis unidades no Rio Grande do Sul, aposta no modelo self-service, no qual, todos os pares das coleções estão nas prateleiras para serem experimentados. A empresa planeja abrir outras três filiais em shoppings de Porto Alegre em 2024 e trabalha também com a possibilidade de instalar lojas em Lajeado, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul.