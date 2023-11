Alliance One investe R$ 10 milhões em centro localizado em Passo do Sobrado

Nícolas Pasinato

Com um investimento de R$ 10 milhões, a Alliance One inaugurou na última quinta-feira (9), em Passo do Sobrado, um centro de industrialização de sementes de tabaco. A estrutura, montada em uma planta de 750 metros quadrados, recebeu maquinários importados e nacionais, além da instalação de laboratórios. A unidade permitirá que o beneficiamento das sementes de tabaco seja realizado pela empresa de forma interna, e não mais terceirizada, como era feito pela companhia até então. “Isso promove maior controle de qualidade sobre nossos produtos e possibilita que todas as atividades estejam sob regência de nosso sistema de gestão integrado da qualidade”, ressaltou Hélio Moura, vice-presidente Global de Agronomia da Alliance One, durante cerimônia de inauguração.Com 100 colaboradores ligados à operação, Moura destacou também o investimento humano que envolve a unidade, onde há um quadro de profissionais PhDs, mestres e graduados de diferentes áreas, como engenharia agronômica e biologia. O executivo fez questão ainda de exaltar a relação da companhia com os seus produtores integrados. “O grande ator da cadeia de tabaco é o produtor. Todas as nossas linhas de trabalho têm como componente central analisar o que podemos fazer para levar a ele mais facilidade, qualidade, produtividade e como podemos deixar a nossa cadeia ainda mais sustentável”, pontua. Representando o governo do Estado, a subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Obino Cirme Lima, parabenizou o pioneirismo da iniciativa. “O Agro é responsável por cerca de 40% do PIB gaúcho e, até então, não contávamos com um centro tecnológico voltado para esse setor. Por isso, a importância deste centro de inovação que está sendo lançado. O que se faz aqui é o futuro. Porque não há futuro sem tecnologia e inovação", disse. Na ocasião, foi realizada uma visita técnica junto à imprensa, quando foi explicado que os aparelhos adquiridos abrangem uma ampla gama de funções essenciais na montagem de uma linha de industrialização de sementes de tabaco, desde a debulha e classificação, melhora do poder germinativo, peletização, secagem e acabamento. No contexto nacional, conforme representantes da empresa, é comum equipamentos para sementes de maior porte. Porém, há uma escassez de mecanismos voltados para sementes de tamanho reduzido, como as do tabaco, o que torna essa aquisição uma iniciativa de relevância para o setor. "O investimento é um marco na história do município. Não só em estrutura, mas em pessoas. A empresa investe muito em cursos profissionalizantes e é uma grande incentivadora da formação profissional local”, disse o prefeito de Passo do Sobrado, Edgar Thiesen.