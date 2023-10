Tramontina duplica espaço de armazenamento com novo Centro Logístico

Otimizar o fluxo de mercadorias e aumentar a capacidade de armazenamento de produtos são as metas da Tramontina, que inaugurou seu novo Centro Logístico em Garibaldi, na Serra, na quinta-feira (19). Com a nova obra, agora em pleno funcionamento, a empresa duplicou seu espaço de armazenamento.



De acordo com o diretor da Tramontina, Felisberto Moraes, o projeto foi concebido com a finalidade específica de atender às crescentes demandas logísticas da empresa. “Foi possível especificar de forma precisa as necessidades de cada procedimento desde o recebimento de mercadorias paletizadas, endereçamento adequado, processamento dos pedidos até concluir o embarque através de aproximadamente 30 transportadoras que atendem nossa necessidade”, afirmou.



O Centro Logístico tem 26 mil m² e pé direito aproveitável de 14 metros de altura. De acordo com Moraes, o local foi projetado para suprir as necessidades da Tramontina a longo prazo, propiciando assim o crescimento e diversificação do portfólio. O prédio, às margens da Rota do Sol, conta com escritórios para faturamento de pedidos e um total de 24 docas para recebimento e expedição dos produtos.



A obra demorou 2 anos e 7 meses para ser entregue. O início da terraplenagem ocorreu em novembro de 2020 e as fundações foram concretadas à medida em que os trabalhos de regularização do terreno foram viabilizados. Ao todo, foi feito um investimento de aproximadamente R$ 62 milhões no projeto.

“O foco é atender todas as necessidades de logística da Tramontina Garibaldi, estocando os 6 mil diferentes itens de ferramentas manuais, organizadores metálicos e organizadores plásticos em um único local, de onde são preparados em média 6,8 mil embarques mensais para nossos clientes do Brasil e também do mercado externo”, explicou Moraes.



A escolha de Garibaldi como sede do centro logístico se deu pela ligação da empresa com a cidade, que sedia uma das fábricas da empresa há quase 60 anos. “Preferimos manter toda nossa operação no mesmo município, privilegiando ainda mais a oferta de emprego para a comunidade que nos acolheu em 1965”, disse o diretor.



O diretor explica que o Centro Logístico permite suprir a demanda por ferramentas manuais para diversos segmentos, com destaque para o industrial, automotivo, agro, aeronáutico e construção. O próximo passo é expandir a digitalização das atividades. “Estamos agora no processo de automatizar a separação de pedidos utilizando-se de robôs autônomos, que propiciarão um melhor aproveitamento dos espaços, rapidez e acuracidade na separação dos pedidos, além de aumentar ainda mais a segurança no ambiente de trabalho”.



A inauguração do Centro é mais uma ação da empresa em um ano de expansão em diferentes áreas. De julho até agora, a Tramontina, oriunda de Carlos Barbosa, abriu duas unidades de sua loja própria em Porto Alegre, elevando o número de pontos de varejo direto para 22. A empresa também colocou em prática no último ano um plano de logística reversa, parte do projeto de sustentabilidade e gestão ambiental Tramontina Transforma.