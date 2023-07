Stara trabalha na ampliação de unidade recém inaugurada em Santa Rosa

Após a inauguração oficial, em maio, da sua nova unidade industrial em Santa Rosa, a empresa de máquinas e implementos agrícolas Stara mantém o canteiro de obras ativo no município do Noroeste do Estado. Trata-se da ampliação da fábrica, que começou com 26 mil metros quadrados e, até junho de 2024, deverá chegar a 37 mil metros quadrados de área construída. De acordo com o diretor-presidente da Stara, Átila Stapelbroek Trennepohl, a perspectiva é empregar até 1 mil funcionários ao final desse processo. Atualmente, são 540 atuando nas linhas de produção de Santa Rosa.

Neste ano, o projeto de Santa Rosa deve absorver até R$ 20 milhões do total de R$ 100 milhões previstos em aportes da Stara para 2023. É a parte final dos 30 meses de obras, com investimentos de R$ 220 milhões na instalação. Durante todo o ano passado, a empresa investiu em torno de R$ 80 milhões entre as suas fábricas, com a maior parte destinada a Santa Rosa.

"Já produzíamos em Santa Rosa desde 2013, quando adquirimos as instalações de um fornecedor naquele município. Mas, até então, alugávamos a área. Havia necessidade de ampliarmos a produção para seguirmos crescendo", explica Trennepohl.

A filial de Santa Rosa, às margens da ERS-344, é autossuficiente, contando com todos os processos produtivos, como corte, dobra, solda, usinagem, pintura e expedição. Ao todo, entre a unidade matriz, em Não-Me-Toque, e as filiais de Santa Rosa e Carazinho, a Stara tem, atualmente, capacidade produtiva de 9 mil máquinas por ano. Um potencial que, segundo o diretor-presidente, não está atuando à pleno.

"A demanda neste ano reduziu. Nossa capacidade produtiva está em torno de 25% abaixo do seu potencial. Deveremos fechar o ano com até 15% de redução no faturamento, mas isso não significa redução nos nossos investimentos na modernização e desenvolvimento dos nossos produtos. A cada ano, destinamos mais de 5% do faturamento para desenvolver novos produtos", aponta o empresário.

A empresa finaliza neste ano também a ampliação das unidades de fundição e usinagem, em Carazinho, passando de 1 mil metros quadrados para 4 mil metros, além de melhorias em pavilhões da empresa. Lá, foram investidos desde o ano passado R$ 14 milhões.

Desenvolvimento de produtos

A maior parcela dos R$ 100 milhões a serem aportados até o final deste ano, no entanto, é destinada justamente à pesquisa e desenvolvimento, com novos equipamentos e processos, especialmente em Não-Me-Toque, onde trabalham 3,2 mil funcionários, em uma indústria de 110 mil metros quadrados. De acordo com Átila Trennepohl, a concretização do projeto de Santa Rosa, inclusive, liberou espaços na matriz para a adequação de linhas de produção.

"A Stara diferencia-se no mercado pelo desenvolvimento de tecnologia de precisão própria. Resultado de um projeto que iniciamos na virada dos anos 2000 e que hoje dá a Não-Me-Toque o título de capital da agricultura de precisão. São inovações embarcadas e também nos nossos processos produtivos. Atualmente, temos investido muito na automação de alguns processos nas nossas fábricas", afirma o diretor-presidente.

Neste ano, a empresa lançou no mercado três novos produtos, com destaque para a plantadeira Estrela, lançada na última Expodireto e destacada na Agrishow. A máquina é a única com sistema de pulveriza­ção no sulco direto de fábrica, tornan­do-a, de acordo com a Stara, a plantadeira mais completa do mercado.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 100 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Stara

Cidades: Não-Me-Toque, Santa Rosa, Carazinho

Área: Indústria