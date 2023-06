Em expansão nacional, Neugebauer projeta R$ 1 bilhão de faturamento em 2023

Com um histórico de crescimento no faturamento e nas vendas dos últimos anos na casa dos dois dígitos, a Neugebauer projeta fechar 2023, pela primeira vez, com um faturamento na casa de R$ 1 bilhão. No ano passado, quando registrou 32% de crescimento das vendas, a empresa atingiu resultado de R$ 800 milhões.

"Estamos otimistas, mas com os pés no chão e conscientes de que, para mantermos essa faixa de dois dígitos de crescimento que tivemos nesses últimos três anos, é preciso muito trabalho e planejamento", diz o diretor administrativo financeiro e de operações da empresa, Rogério Martins.

A meta é resultado do avanço da fabricante de chocolates gaúcha no mercado nacional e, para dar conta desta demanda crescente - foram 25% de crescimento no volume de vendas em 2022 - até o final do ano, a fábrica em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, deve ter em operação sua nova linha de chocolates moldados em barras. É uma das etapas do investimento de R$ 100 milhões iniciados neste ano - R$ 50 milhões a serem aportados ainda em 2023 -, e que serão completos até a metade de 2024, quando a capacidade produtiva de chocolate em massa, que serve como base para todas as linhas da Neugebauer, também estará ampliada.

Operando em três turnos, a planta industrial de 35 mil metros quadrados, com 800 funcionários, hoje trabalha na sua capacidade máxima. A meta, de acordo com o diretor, é chegar, com os atuais investimentos, a pelo menos 40 mil toneladas de chocolates produzidos por ano. Um aumento de 50% em relação ao que sai de Arroio do Meio atualmente. Com a ampliação, a perspectiva é gerar mais 100 postos de trabalho.

"São maquinários alemães, suíços e italianos, que levam em torno de um ano e meio entre a compra, a entrega e a instalação até a operação plena. Foi um investimento que consideramos adequado para a empresa nacional que nos tornamos", explica Martins.

Historicamente, a Neugebauer consolidou-se no mercado gaúcho. Os números atuais, porém, indicam um avanço pelo Brasil. Somente 45% das vendas concentram-se na Região Sul e, conforme as estimativas do dirigente, em um ou dois anos a Região Sudeste será o principal destino dos chocolates produzidos no Vale do Taquari.

Por isso, a empresa também tem investido na sua capilarização pelo País. No próximo mês será inaugurado um Centro de Distribuição (CD) em Conde, na Paraíba, e ainda neste ano outros dois centros serão instalados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A Neugebauer já conta com quatro CDs em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.

A partir da operação reforçada nos moldados, Martins antecipa que novas linhas de produtos estão sendo preparadas. Antes disso, a aposta da Neugebauer em 2023 é no incremento de linhas já existentes de chocolates e dos doces de leite da Mu-Mu. Em 2023, a empresa começa a colher os resultados da maior parcela dos investimentos de R$ 20 milhões feitos no ano passado no produto. Após uma expansão da linha de produção, no começo deste ano foi lançado o Mu-Mu Gold, em embalagem de vidro. A partir de Arroio do Meio, há capacidade de produzir 25 toneladas de doce de leite por dia, quase 40% em relação ao que se tinha em 2022.