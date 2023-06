JBS investe em nova fábrica de rações no Norte do Estado

Uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, a brasileira JBS, avança com as obras de construção de uma nova fábrica de rações em Seberi, no Norte do Estado, com investimento de R$ 250 milhões. A unidade, com previsão para gerar 110 novos empregos, deve ser inaugurada em agosto. Ela produzirá as rações para abastecer suinocultores de 36 municípios da região.

O objetivo da empresa é dobrar a capacidade de produção de suínos, que abastecem os produtos da marca Seara, até o final de 2023, tornando a região a principal produtora da suinocultura no Rio Grande do Sul.

A nova fábrica fica no mesmo terreno onde a JBS já opera no município, e ocupará uma área de 63 mil metros quadrados - 48 mil metros quadrados com área construída. O espaço terá a capacidade para produzir 50 mil toneladas de insumos por mês. A planta abastecerá mais de 300 famílias produtoras de suínos integradas à Seara.

O investimento em Seberi faz parte do plano anunciado pela JBS em 2021, que chega a R$ 1,7 bilhão no triênio entre 2021 e 2023 em sete cidades gaúchas, ampliando a produção de proteína in natura e alimentos preparados para as demandas nacional e internacional.

Atualmente, a companhia conta com 40 fábricas de rações nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

A Seara encerrou o primeiro trimestre com R$ 10,3 bilhões de receita líquida, 8,9% a mais do que no mesmo período do ano passado. Metade deste volume foi gerado no mercado nacional, com a produção de suínos e frangos. A receita líquida de todo o grupo JBS chegou a R$ 86,7 bilhões entre janeiro e março.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 250 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: JBS

Cidade: Seberi

Área: Indústria