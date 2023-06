John Deere investirá R$ 145,1 milhões na expansão da produção em Horizontina

O investimento anunciado agora já era programado pela empresa há pelo menos três anos, mas estava condicionado a melhorias na infraestrutura no entorno de Horizontina. Por isso, foram investidos R$ 40 milhões - encerrados no ano passado - em uma parceria público-privada entre a John Deere e o governo estadual para a construção de um anel viário com quase oito quilômetros entre a ERS-305 e a RS-E342.

Com uma área de 800 mil metros quadrados, a área fabril ocupa quase 200 mil metros quadrados, com quase dois mil funcionários. A unidade de Horizontina foi a primeira da multinacional no Brasil, tendo iniciado a produção em 1979. A atual fábrica, porém, foi inaugurada dez anos depois e hoje responde pela produção de três modelos de plantadeiras e sete de colheitadeiras, sendo considerada líder mundial na produção de colheitadeiras de grãos, plantadeiras e plataformas de corte.

De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, o investimento faz parte de uma série de ampliações que a John Deere tem realizado em sua unidade em Horizontina. "A iniciativa reforça o potencial do setor agrícola no estado e evidencia a confiança da empresa em relação ao mercado brasileiro", valoriza Polo.

A fabricante multinacional de maquinário agrícola, John Deere, oficializou o investimento de pelo menos R$ 145,1 milhões na modernização e aumento da capacidade de produção em Horizontina, no Noroeste do Estado. O projeto teve aprovação para gerar incentivo fiscal pelo ICMS na mais recente reunião do conselho do Fundopem, no final de maio. De acordo com a assessoria de comunicação da empresa, ainda não são divulgados detalhes ou o cronograma do projeto.

Memorial inaugura neste ano

Ainda em 2023, com previsão de inauguração em dezembro, o Instituto John Deere deve finalizar a construção do Memorial da Evolução Agrícola, com um investimento que chegará a R$ 53 milhões. O projeto, concebido em parceria entre a John Deere Brasil, o Grupo SLC e a Faculdade Horizontina (FAHOR), teve 85% dos seus custos aprovados pela Lei Rouanet, contará a história da agricultura no Rio Grande do Sul, e principalmente a evolução do cultivo da soja no Noroeste gaúcho.

O memorial funcionará em um terreno de 5 mil metros quadrados, no centro de Horizontina, onde funcionava a antiga fábrica da SLC, posteriormente sucedida pela John Deere. De acordo com os criadores do projeto, será um museu 3D, com réplicas das primeiras trilhadeiras até as atuais colheitadeiras digitalizadas.

A presença do memorial possibilitou, nas mesmas áreas, a criação de uma nova sede da escola do Senai, voltada ao desenvolvimento de tecnologia para a indústria de maquinário agrícola. As novas instalações foram inauguradas, com a presença do presidente da Fiergs, Gilberto Petry, no começo deste mês. Foram investidos R$ 15 milhões pelo Senai entre as obras estruturais e a aquisição de equipamentos. De acordo com a prefeitura local, quatro startups de grande porte, relacionadas a este projeto, já atuam em Horizontina.

A unidade Senai em Santa Rosa, que recebe o nome de Vergílio Lunardi, é referência para 63 municípios, e abrange cursos técnicos em metalmecânico, eletroeletrônico, automação, alimentos, construção civil e têxtil. São 600 alunos na escola que está presente no município há 63 anos.