ABF e Unimed firmam parceria para erguer novo residencial sênior em Porto Alegre

Eduardo Torres

A incorporadora ABF Developments anuncia uma inédita parceria com a RS Empreendimentos S/A _ holding do Sistema Unimed RS _ para erguer o Magno Menino Deus. Com um investimento previsto de R$ 60 milhões, e valor geral de vendas que pode chegar a R$ 100 milhões, este será o terceiro projeto da marca Magno Premier Senior Living em Porto Alegre, e o primeiro com investimentos da Unimed.A marca, desenvolvida pela ABF, é pioneira no segmento de moradias de alto padrão para a terceira idade no Brasil. De acordo com o CEO da incorporadora, Eduardo Fonseca, o projeto atende ao conceito aging in place, que reúne longevidade com saúde, segurança e independência. "O Magno traz aos gaúchos uma arquitetura amigável e elegante, atendendo todas as demandas e necessidades do público sénior. A chegada desta nova parceria com a RS Empreendimentos, por ter a chancela de uma das mais reconhecidas empresas do mercado, passa a segurança e confiança que esses futuros moradores precisam e consolida o projeto", diz Fonseca.A perspectiva é de que o Magno Menino Deus seja lançado em 2024, e atende a um perfil da capital gaúcha. Porto Alegre já é a segunda capital com maior concentração de público sênior no Brasil. "Esse movimento que se inicia pode se estender para outros ramos que ainda não foram explorados pela Unimed por meio da holding", aponta o presidente da RS Empreendimentos e da Unimed Rio Grande do Sul, Nilson Luiz May. Segundo May, os resultados econômicos da holding retornam para todo o Sistema Cooperativo Empresarial da Unimed, potencializando o ecossistema cooperativado no Estado.Neste ano, a ABF Developments lançou o Magno Moinhos de Vento, que será erguido na Rua Gonçalo de Carvalho, com valor geral de vendas previsto de R$ 85 milhões. Já o Magno Três Figueiras, na Rua Carlos Huber, deve ser concluído ainda em 2023. Entre projetos concluídos e lançados no ano passado, incluindo o 4D Complex House, um complexo multisuo na região do Quarto Distrito, a ABF Developments levou ao mercado pelo menos R$ 300 milhões em valores gerais de venda previstos. Para este ano, a estimativa é chegar a R$ 400 milhões.