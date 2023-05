Vinícola Garibaldi mantém investimentos na modernização da produção

Enquanto movimenta-se com novidades no mercado nacional de vinhos e espumantes, com quatro novos rótulos já lançados este ano e outros três preparados para o segundo semestre, a Cooperativa Vinícola Garibaldi mantém em 2023 o seu plano de modernização da fábrica, na Serra gaúcha. Depois de investir R$ 15 milhões no ano passado, a perspectiva é aportar R$ 4 milhões em melhorias este ano, finalizando o projeto que teve aprovação do Fundopem em 2022. “Manteremos os investimentos em infraestrutura, e o Fundopem prevê um cronograma de investimentos que contemplam tecnologia, aumento da capacidade de produção e melhorias na qualidade. Mas estamos mais cautelosos, porque é um ano de incertezas. Os investimentos este ano serão os necessários para garantir a continuidade de crescimento da cooperativa”, aponta o presidente da Garibaldi, Oscar Ló. Entre os aportes, por exemplo, está a instalação de uma nova encaixotadora para a linha de envase de vinhos e sucos nos próximos dias. A prioridade dos investimentos, salienta Ló. Para os próximos meses, a vinícola colocará no mercado brasileiro três novos rótulos da linha VG. Serão o espumante Nature Blanc de Blanc, feito 100% com uvas Chardonnay. Há ainda um novo vinho branco da casta Alvarinho e um novo vinho tinto, feito 100% com a variedade Ancellotta. “As mudanças e melhorias dos rótulos são para atender as demandas do mercado. A Garibaldi sempre está ligada ao que o consumidor busca e quer compartilhar com seus amigos, familiares e em momentos também sozinho”, aponta Oscar Ló.

Aposta em novos rótulos

Neste ano já estão sendo comercializados o Moscato Zero Álcool, um moscatel sem álcool, o Prosecco Sweet, que é mais leve, mais doce e com menor graduação alcoólica e traz uma embalagem que veste toda a garrafa, mais chamativa e disruptiva. Há ainda o espumante Garibaldi Viognier, com aromas leves, florais e de paladar mais encorpado e gastronômico, e o vinho Sauvignon Blanc, da safra 2023, que mostra a qualidade dos vinhos e espumantes que entrarão no mercado a partir da ótima qualidade nas uvas colhidas. Desde janeiro, a estrutura de 4 mil metros quadrados do Complexo Enoturístico em Garibaldi está remodelada. Foram investidos R$ 6 milhões no ano passado. Em junho, será inaugurado um wine bar neste complexo e, ainda sem data para ser concretizado, um novo espaço para eventos. “No novo espaço estão contempladas além da história, mantida em partes da construção, a modernização e possibilidade de passar por várias experiências, entre elas, a degustação de vinhos e espumantes da Cooperativa Garibaldi com trufas artesanais, ou ainda a degustação às cegas”, explica o presidente. Depois de um ano em que a cooperativa fechou com faturamento de R$ 265 milhões, e tinha perspectiva de chegar a R$ 312 milhões em 2023, o presidente diz que o planejamento, por ora, está mantido, mas afirma que o momento agora é de cautela.

Reforço nas ações de compliance

Por um lado, pelos aspectos externos, como perda de poder de compra da população em virtude da inflação. Por outro, pelos reflexos das denúncias de exploração de trabalho análogo ao escravo que envolveu empresas na colheita da uva, a vinícola também vem reforçando as ações de compliance.

“A partir deste caso, aprofundamos nosso sistema de compliance, realizamos reuniões com as partes interessadas como os produtores de uva, colaboradores internos e fornecedores. Aderimos ao programa de compliance para cooperativas da Ocergs/Sescoop, que culminará com auditorias de certificação ao sistema implantado. Estamos dando sequência à qualificação dos produtores no Programa PAS uva, que estabelece boas práticas de produção, aprofundando essa metodologia para o modelo Local GAP que tem reconhecimento mundial”, explica Ló. Hoje, os espumantes representam 43% do volume de negócios da cooperativa, que conta com 450 produtores associados. De acordo com Oscar Ló, há otimismo na retomada de consumo e de confiança do consumidor a partir das ações da cooperativa nos últimos meses, especialmente no segundo semestre deste ano. A meta é chegar a 2025 com os espumantes respondendo por 50% da produção da Garibaldi. Sem perder os volumes produzidos de vinhos, filtrados e sucos de uva.

FICHA TÉCNICA