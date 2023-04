Primeiro ano de concessão de rodovias da Serra prevê R$ 250 milhões em investimentos

Desde o começo de fevereiro, a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) - nome adotado pelo Consórcio Integrasul, vencedor do leilão do bloco 3 de rodovias estaduais concedidas no ano passado - opera nos 271,5 quilômetros de estradas entre as regiões da Serra e Vale do Caí. Neste primeiro ano de concessão, a empresa pretende investir R$ 250 milhões nos primeiros serviços a serem realizados entre as ERSs 122, 240 e 446, RSCs 287 e 453 e BR 470.

"Este primeiro ano é um momento de recondicionamento das rodovias, com os trabalhos iniciais da concessão. Não é ainda uma recuperação definitiva, mas faremos reparos, por exemplo, na pavimentação em todos os 271 quilômetros. Podemos garantir que as condições que os motoristas encontrarão, ao final deste primeiro ano, serão muito melhores do que as atuais", aponta o diretor executivo da CSG, Paulo Negreiros.

Segundo ele, o primeiro trecho a receber uma ação de tapa-buracos e reparos no pavimento, a partir do início de maio, serão 40 quilômetros na ERS-122 entre as cidades de Ipê e Antônio Prado. Na sequência, o trecho da BR-470 entre Bento Gonçalves e Garibaldi até próximo a Carlos Barbosa, e na RSC-287, em Montenegro. "São os trechos mais críticos e que merecem atenção especial já neste primeiro momento", afirma o diretor.

Além do tapa-buracos, as ações deste primeiro ano incluem reforços na sinalização, reparos em pontes e passarelas, capina, cortes de vegetação e conservação das rodovias. Em relação a obras estruturais, R$ 90 milhões dos investimentos do ano serão destinados às construções de seis praças de pedágio em São Sebastião do Caí (km 4 da ERS-122), Flores da Cunha (km 103 da ERS-122), Ipê (km 152 da ERS-122), Capela de Santana (km 30 da ERS-240), Farroupilha (km 45 da ERS-122) e Carlos Barbosa (km 6 da ERS-446).

De acordo com Paulo Negreiros, a praça de pedágio de Portão será desmanchada e a de Flores da Cunha, reconstruída. Conforme o contrato de concessão, as novas praças passarão a funcionar, com cobrança de pedágio, a partir do começo de fevereiro de 2024.

Nos aportes de 2023, a concessionária inclui ainda as construções de cinco bases operacionais em Bom Princípio, Capela de Santana, Farroupilha, Flores da Cunha e Ipê. Nestes pontos, ficarão guinchos, ambulâncias, caminhões-pipa e outros instrumentos de apoio à operação da CSG no trecho concedido.

Prestes a completar três meses de operação, a CSG emprega atualmente 200 pessoas, e pelo menos outros 100 trabalhadores indiretos.

Com um prazo de concessão de 30 anos, que prevê R$ 4,6 bilhões em investimentos - 80% nos primeiros 10 anos -, o contrato prevê 119,4 quilômetros de rodovias a serem duplicados e outros 55,7 quilômetros a receberem terceira faixa. Atualmente, só 23% de todo o trecho concedido à CSG é duplicado. Entre as áreas crônicas está, por exemplo, o quilômetro 47 da ERS-122, conhecido como "curva da morte", entre São Vendelino e Farroupilha, que está dentro das previsões de duplicação até o final do sétimo ano de concessão.

Os dois primeiros trechos a serem duplicados, com obras iniciando provavelmente no segundo semestre de 2024, serão os pouco mais de 10 quilômetros da ERS-122 no entorno de Caxias do Sul e outros 18 quilômetros da RSC-453 entre Farroupilha e Bento Gonçalves. O prazo para conclusão dessas duas primeiras duplicações é o final de 2025, com investimentos que devem chegar a R$ 600 milhões.