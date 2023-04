Concessionária Ecosul investe na recuperação de quatro pontes no Sul do Estado

Serão iniciadas nos próximos dias as obras de adequação do acesso à Praia do Cassino a partir do trecho duplicado da BR-392, em Rio Grande. A obra que, de acordo com o diretor superintendente da Ecosul, Fabiano Medeiros, terá duração de até cinco meses e deve desafogar o trânsito no caminho para um dos principais destinos turísticos da Região Sul, será a principal em termos estruturais no plano de investimentos da concessionária em 2023. Ao todo, a Ecosul planeja investir R$ 92,7 milhões no Polo Rodoviário de Pelotas neste ano. A maior parcela dos recursos - R$ 63,5 milhões - será desembolsada em ações de manutenção e recuperação das BRs 392 e 116.



"Executaremos esta obra que poderá ser visualizada pelo usuário e terá muita vantagem pela questão turística envolvida na região, mas teremos principalmente investimentos neste ano que são fundamentais para a boa trafegabilidade do trecho", aponta Medeiros.

Neste aspecto, destacam-se as obras de manutenção e recuperação de pontes ao longo da concessão. Duas delas já foram iniciadas, na BR-392, sobre o Rio Camaquã e sobre o Canal São Gonçalo. Ainda estão previstas as obras em duas pontes da BR-116, sobre o Rio Piratini e o Arroio Grande. Há ainda a previsão de ações para estabilização de uma área de talude às margens da BR-392.

"São ações que parecem corriqueiras, mas fazem a diferença estrutural na rodovia e evitam, muitas vezes, tragédias", diz o diretor.

Em 2022, os aportes da concessionária foram um pouco mais altos, chegando a R$ 93,6 milhões. É que foram recuperados 150 quilômetros de pavimentação no ano passado, o dobro do previsto para este ano. Também foram renovadas 850 placas de sinalização, enquanto serão 600 ao longo de 2023.

A Ecosul completa este ano 25 anos de concessão no trecho de 457,3 quilômetros do Polo Rodoviário de Pelotas, que é composto pelas rodovias BR 116 - entre Camaquã, Pelotas e Jaguarão, um total de 260,5 quilômetros - e BR 392 - trecho de 196, 8 quilômetros, que corta as cidades de Rio Grande, Pelotas e Santana da Boa Vista. O contrato encerra-se em 2026.

Mesmo com aumento de 18,7% na receita bruta de pedágios e com a obtenção de R$ 294,8 milhões (alta de 21,2%) de EBITDA ajustado em 2022, o Polo Rodoviário de Pelotas reflete, na sua demonstração de resultado do último ano, em números uma das consequências da quebra na última safra de soja. Houve redução de 12,1% no fluxo de veículos pesados na rota que leva as cargas ao Porto de Rio Grande. Em 2021, foram registrados 21,3 milhões de caminhões no trecho, enquanto no ano passado, foram 18,7 milhões.

"É um dado preocupante para a economia do Estado, mas não altera em nada nossos planos de investimentos. Temos um contrato de concessão e os aportes fazem parte dos nossos compromissos na gestão do trecho. Uma eventual redução do tráfego é o risco do negócio", explica Fabiano Medeiros.

Por outro lado, o fluxo de veículos leves no mesmo trecho registrou pequena alta de 4,6% entre 2021 e 2022.

Conforme a pesquisa CNT de Rodovias 2022, que analisou toda a malha pavimentada das rodovias federais e os principais trechos estaduais, o Polo Rodoviário de Pelotas teve avaliação positiva. O trecho da BR-116, entre Camaquã e Jaguarão, foi considerado bom em todos os quesitos: “estado geral”, “pavimento”, “sinalização” e “geometria”. Já o trecho da BR-392, entre Santana da Boa Vista e Rio Grande, foi considerado bom no item "estado geral" e no “pavimento” e regular nos demais. Conforme a pesquisa, do total da malha do Rio Grande do Sul (8,7 mil quilômetros avaliados), 66% é considerada regular, ruim ou péssima em relação ao “estado geral”, enquanto 34% é considerada ótima ou boa.