Após primeiros investimentos de concessionária, Parque do Caracol terá promoção na Páscoa

Ao entrar no quarto mês de operação nas concessões dos parques estaduais do Caracol e do Tainhas, o Consórcio Novo Caracol e Tainhas quer garantir o seu lugar na programação dos turistas da serra gaúcha neste período de Páscoa. Durante o mês de abril, crianças de 6 a 11 anos pagam somente R$ 1,00 para entrar no Parque do Caracol, e menores de 6 anos não pagam. Para adultos, a entrada é R$ 75,00 e, de acordo com o gerente do parque, Rafael Silveira, não há previsão de reajuste no valor para visitação em 2023 no parque de Canela.

"Consideramos que o preço está justo para o que ofereceremos neste primeiro ano, e adequado ao mercado. Estamos iniciando os trabalhos de melhorias no parque, e o visitante já vai perceber esta mudança", explica Silveira.

É porque o consórcio iniciou investimentos de R$ 3 milhões previstos para este ano no Parque do Caracol. Entre as ações já implementadas, estão as revitalizações dos mirantes da cascata e do moinho, além da renovação das trilhas dentro do parque. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

"Foram três meses de investimentos intensos no parque, especialmente na área de infraestrutura ligada ao saneamento, que não era o adequado nas instalações do Parque do Caracol. Além das ações que os visitantes logo perceberão nos mirantes e nas trilhas, estamos investindo ainda em ações de melhorias na limpeza e pintura dos playgrounds e das demais estruturas", aponta o gerente.

O consórcio estuda a reativação da chamada "escada perna bamba", que não funciona há nove anos e precisa de reparos estruturais para voltar a figurar entre as atrações aos visitantes. Ainda neste ano, uma empresa estrangeira será contratada para elaborar o plano diretor do Parque do Caracol, com aporte previsto de R$ 600 mil na fase de estudos, que terá colaboração de uma empresa gaúcha, segundo Silveira, para garantir "um olhar local, gaúcho" às ações a serem implementadas a partir deste estudo.

"O plano vai definir não somente ações da gestão para os próximos cinco anos, como vai definir quais atrações terão melhores potenciais para serem exploradas a partir destes próximos cinco anos", explica Rafael Silveira.

Não há orçamento definido para a implementação das possíveis novas atrações do parque, mas são estimados investimentos de até R$ 7 milhões para estas novas operações até 2028. A primeira das novas atrações, inclusive, deve começar ainda neste ano, durante a baixa temporada. De acordo com Rafael Silveira, as novas atrações deverão ter relação com atividades de arborismo, tirolesa e outras atividades que valorizem os recursos naturais do parque de Canela.