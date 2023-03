Cooperativa Certel projeta investir mais de R$ 70 milhões em geração de energia

Eduardo Torres, especial para o JC

As máquinas devem entrar em ação na área do Rio Forqueta, entre os municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo, para erguer a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Vale do Leite a partir do começo do segundo semestre deste ano. Este é o planejamento da cooperativa Certel, que projeta investir R$ 45 milhões neste projeto de geração de energia em 2023. Será o principal aporte da cooperativa que, ao longo do ano, prevê investir R$ 74,7 milhões entre a geração de energia, manutenção e melhorias de redes e varejo. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

De acordo com o presidente da cooperativa, Erineo José Hennemann, a perspectiva é de que a PCH Vale do Leite, que recebeu a licença da instalação pela Fepam em janeiro deste ano, esteja operando no final de 2024, com um investimento total de R$ 65 milhões. "Temos um cronograma de 18 meses para a execução em um projeto essencialmente cooperado. Desde o projeto e a execução, pela Certel, até o financiamento, que é dividido entre quatro unidades do Sicredi, de Teutônia, Lajeado, Encantado e Soledade. É a demonstração de que este projeto beneficiará toda uma região", valoriza o dirigente.

Mesmo ainda sem obras, a cooperativa já investiu neste ano nas compras de duas turbinas, dois geradores e do painel controlador. Quando finalizada, a PCH terá 6,4 MW de potência instalada, com capacidade para abastecer 20 mil famílias. "O futuro da Certel está na geração de energia, e é a esta área que estamos dedicando a maior parte dos nossos recursos. Porque são investimentos pensando no futuro. Mesmo com as eventuais dificuldades de se investir no Brasil e, agora, com a estiagem no Estado, o investimento em usinas é algo para 100 anos, com importância para todo o crescimento da nossa economia", avalia Erineo Hennemann.

É que no horizonte da Certel está um aporte ainda maior nos próximos anos para erguer a hidrelétrica Bom Retiro, na atual Barragem Eclusa, no Rio Taquari, entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Bom Retiro do Sul. O projeto, que garantirá energia para 100 mil famílias, com potência de 35,18 MW, recebeu autorização para ser iniciado em setembro do ano passado, com investimento total de R$ 250 milhões. Em 2023, o plano da cooperativa é encerrar o projeto básico, incluindo recursos de indenizações e estudos de linhas de transmissão, com um aporte de R$ 6,2 milhões.