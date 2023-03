Cotrijal aposta em energia limpa e armazenagem de grãos em 2023

Eduardo Torres, especial JC

A Cotrijal entra em 2023 apostando seus investimentos na produção de energia limpa e na redução de custos. Depois de mais de um ano de planejamento, em janeiro a cooperativa teve aprovado o financiamento junto ao BRDE e investirá R$ 20 milhões na instalação de uma usina fotovoltaica em Não-Me-Toque. O projeto faz parte do plano de investimentos da cooperativa, que chega a R$ 170 milhões. É menos da metade dos R$ 360 milhões investidos em 2022, e reflete, de acordo com o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, a sequência de quebras nas safras da soja e a dificuldade com o milho. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

"Mesmo com as dificuldades e incertezas, temos conseguido avançar muito, porque entendemos que há oportunidades de buscar resultados melhores para o produtor e a cooperativa, sempre visando o crescimento sustentável", explicou o presidente durante a assembleia geral da cooperativa, realizada no começo do mês.

Segundo Manica, a usina fotovoltaica é um exemplo dos passos sustentáveis que a Cotrijal tem dado para seguir evoluindo. Ela será implantada em etapas. A primeira delas, que deve estar operando entre abril e maio, ocupará 4 hectares e terá capacidade de 3,2 MW. Já nesta etapa, avalia o presidente, será possível gerar uma redução de até 30% nos custos com energia elétrica da cooperativa. "O projeto seguirá avançando até o final deste ano ainda", garante.



A ideia é chegar a uma capacidade de 15 MW, com a usina ocupando uma área de 20 hectares e a geração de R$ 5 milhões em economia para a Cotrijal. De acordo com Manica, no entanto, a maior fatia dos aportes previstos para 2023 estará direcionada ao aumento da capacidade de armazenamento de grãos entre os 85 pontos de recebimento mantidos pela Cotrijal. Atualmente, a cooperativa tem capacidade para armazenar 1,2 milhão de toneladas. A ideia é ampliar em até 80 mil toneladas este volume neste ano.

"Ainda estamos avaliando os locais que demandarão o investimento maior, mas este será o nosso foco. A meta é aportarmos R$ 150 milhões nesta área em 2023. Claro, sempre dependemos do que a safra vai nos mostrar. Se tivermos uma quebra forte outra vez, é possível que tenhamos que revisar os números", explica o presidente.

Mesmo com a quebra na última safra, a Cotrijal experimentou em 2022 um ano de grande expansão. Com um faturamento recorde de R$ 5,83 bilhões, e sobras, também históricas, de R$ 26,1 milhões, a Cotrijal chegou a 17 mil associados a partir da incorporação da Cooperativa de Soledade (Codesol) - antes da aquisição, a Cotrijal contava com 8 mil associados. O salto também se deu no alcance da cooperativa, que passou de 35 para 53 municípios com a presença de associados. "Os bons resultados são fruto da fidelização do quadro social, da competência dos nossos colaboradores e do trabalho sério dos nossos conselhos e lideranças", valoriza Manica.

Ainda no último ano, foi inaugurada uma estrutura de Transportador Revendedor Retalhista (TRR), que distribui diesel aos associados, em Não-Me-Toque, e a estrutura de varejo da Cotrijal recebeu atenção especial. Foram inauguradas uma loja e um mercado em Marau e uma nova loja em Mormaço.

"Foi um ano de avanço no varejo, mas também priorizamos a armazenagem de grãos, que é fundamental em um momento de incerteza em relação à safra", diz Nei Manica.

Além dos investimentos operacionais, a grande aposta da Cotrijal segue no prestígio adquirido nas últimas duas décadas, com a Expodireto, organizada pela cooperativa em Não-Me-Toque. "Hoje, o nome da Cotrijal vai muito além das fronteiras do nosso Estado. O País inteiro e o mundo do agro falam da nossa cooperativa como uma organização preocupada em desenvolver e discutir os rumos do nosso setor. É uma credibilidade que se conquista ao longo do tempo, e nos rende muito reconhecimento", aponta o presidente.

Neste ano, mais uma vez, a feira, que ganhou caráter internacional, bateu recordes. Chegou a mais de R$ 7 bilhões movimentados e a um público recorde de 320,5 mil pessoas.