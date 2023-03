Produção da Yara em Rio Grande atingirá capacidade plena no início do 2º semestre

No inverno de 2023, a unidade da empresa norueguesa Yara no distrito do Porto indústria , em Rio Grande, será capaz de produzir 1,2 milhão de toneladas de fertilizantes por ano. De acordo com o diretor de Operações da Yara para a Região Sul, Lucas Elizalde, esta é a perspectiva para que a planta atinja a sua capacidade plena desde que a ampliação teve investimentos de R$ 2 bilhões finalizados, em 2021. Para este ano, a Yara pretende investir outros R$ 150 milhões em ações de melhorias e manutenções nas novas operações. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

"A partir do momento em que fizemos aquele grande investimento, temos que manter esta rotina de aportes não específicos em algum novo equipamento ou ação, mas em melhorias constantes de processos da nossa unidade. Temos em Rio Grande a nossa unidade mais moderna da América Latina, e no Brasil, o Rio Grande do Sul é, sem dúvida, a nossa área de atuação mais importante", explica o diretor.

Em 2022, a empresa investiu outros R$ 30 milhões no seu primeiro sistema de Shiploader (automação de carregamento a granel de fertilizantes em navios) no País, e, com isso, abriu mais uma janela no mercado de fertilizantes no Brasil e no continente. Foi possível fazer a primeira cabotagem de fertilizantes no Brasil, com o envio do produto premium fabricado em Rio Grande para São Luiz, no Maranhão. Desde então, outros dois carregamentos já aconteceram a partir do porto gaúcho. A Yara abastece, por exemplo, sua unidade na Argentina a partir da produção de Rio Grande.

A previsão de ampliação plena da produção coincide com a leitura do setor de que o mercado de fertilizantes no Brasil retome o seu ritmo de crescimento em 2023, após o primeiro baque com a guerra que resultou em sanções comerciais a Rússia e Bielorrússia, além do aumento nos custos logísticos. É que a produção de fertilizantes no Brasil depende da importação da matéria-prima, que vinha, até então, justamente da região em conflito.

"Em 2022, vivemos um momento de adaptação, de busca de novos fornecedores e de novas operações logísticas. Para este ano, depois destas mudanças, a tendência é o mercado normalizar, porque a demanda no país segue em alta e a produção agrícola em crescimento", diz Elizalde.



Com uma capacidade produtiva de 1,2 milhão de toneladas de fertilizantes, a Yara terá condições de atender, a partir de Rio Grande, pelo menos 3% de toda a demanda nacional de fertilizantes. Um volume que ganha ainda mais importância quando analisado o contexto deste setor, em que o produtor ainda importa mais de 70% dos fertilizantes aplicados nas lavouras.

Conforme Elizalde, em torno de 60% da produção de Rio Grande abastece o Estado. Significa uma capacidade de atender a mais de 30% da demanda do Rio Grande do Sul. A unidade gaúcha da Yara atende aos mercados das regiões Sul e Centro-Oeste, mas também envia o seu produto para lugares como Rondônia, Maranhão, Minas Gerais, Paraguai e Argentina. "E estamos trabalhando para entrarmos com maior presença no Norte", garante o diretor.

Além da planta industrial de Rio Grande, a Yara mantém no Estado ainda unidades menores, para recebimento do produtos e organização logística e administrativa em Porto Alegre e Cruz Alta.