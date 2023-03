Fábrica de fertilizantes na Campanha começará a ser erguida no segundo semestre

Eduardo Torres, especial para o JC

Mais de uma década depois do início dos estudos em Lavras do Sul, na região da Campanha, a Águia Fertilizantes pretende dar início às obras da sua planta industrial para produção de fertilizantes a partir de fosfato a ser explorado no próprio município no segundo semestre deste ano. De acordo com o CEO da Águia, Fernando Talarico, entre agosto e setembro as ações de terraplanagem devem iniciar. A partir de então, em 12 meses a fábrica e a mina de fosfato devem estar operando, com capacidade produtiva de 300 mil toneladas de fertilizantes por ano, capazes de atender a 15% da demanda agrícola gaúcha. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

A empresa, que opera com capital australiano, projeta investir R$ 60 milhões em Lavras do Sul neste ano. É mais da metade dos R$ 100 milhões já aportados desde 2011 no projeto - em 2022, a empresa aplicou R$ 17 milhões na iniciativa. Durante as obras, a expectativa é gerar 180 empregos na região e, na fase de operação, outros 145. E, ao que tudo indica, a produção de fertilizantes a partir das reservas de fosfato descobertas pela Água na Campanha serão apenas o primeiro projeto de potencialização da capacidade mineral desta região.

Está em fase inicial outro projeto avaliado em R$ 100 milhões, com os primeiros investimentos, em torno de R$ 5 milhões, a serem aportados neste ano. Trata-se do plano de extração de cobre em Caçapava do Sul, em um depósito de 22 milhões de toneladas com boa qualidade do minério, descoberto pela Águia Fertilizantes. A tendência, aponta Talarico, é de que esta iniciativa tenha tramitação mais rápida do que aconteceu em Lavras do Sul. Ele acredita que, em 2026, é possível que a empresa já esteja produzindo barras de cobre a partir da Campanha.

"Nas duas operações, a ideia é conseguirmos aplicar um conceito completamente novo, verde, comprometido com a preservação ambiental e com a geração de riqueza para a região, justamente pelos diferenciais ambientais da nossa produção", explica o executivo.