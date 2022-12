Supermercado Peruzzo investe R$ 16 milhões para triplicar CD

Uma das maiores redes de supermercado do Rio Grande do Sul com atuação nas regiões da Campanha, do Sul, da Fronteira Oeste e do Centro acaba de triplicar a capacidade de armazenagem de mercadorias. A nova estrutura do principal centro de distribuição da rede Peruzzo, localizada em Bagé, dá maior suporte para a rede e, no futuro, à expansão, projeta o diretor-presidente do grupo PGL, Lindonor Peruzzo.