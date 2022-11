Dallasanta investe R$ 300 milhões no Rio Grande do Sul em 2022

Grupo dono e gestor de ativos e empreendimentos lançou dois projetos para construção. Em Capão da Canoa, condomínio em 36 hectares ao lado do Marina Park, com 300 a 400 lotes, que segue conceito de clube com áreas de lazer e coworking, supermercado e outras conveniências. Investimento de R$ 200 milhões. Em Gravataí, loteamento de 27 hectares próximo à BR-290 (freeway), estrutura de clube, com 200 a 230 lotes, com coworking, supermercado e outros serviços. Valor de R$ 100 milhões.