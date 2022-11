Governo do Estado investe R$ 4,76 bilhões em 2022

Os aportes do governo estadual configuram, somados, o principal investimento em infraestrutura no Rio Grande do Sul no ano. Até novembro de 2022, R$ 4,767 bilhões haviam sido empenhados para garantir a execução de obras e projetos entre os 18 braços do Programa Avançar. Ao todo, o governo estadual orçou R$ 6,473 bilhões para o programa neste ano.

O governador Ranolfo Vieira Júnior projeta que o Estado execute cerca de R$ 5 bilhões em investimentos com recursos próprios até o fim deste ano, e prevê a continuidade das obras do Avançar em 2023. "Vamos deixar R$ 1,5 bilhão em caixa a fim de garantir a execução daqueles investimentos do projeto Avançar que não restarem concluídos neste ano."

O recurso é oriundo das privatizações. Mas há um outro desafio: tirar do papel as empreitadas em diferentes setores e municípios, depois de anos em que o governo gaúcho não vinha investindo. "O Estado do Rio Grande do Sul ficou durante muito tempo sem ter a possibilidade de investir. A máquina ficou enferrujada. Tivemos que fazer um forte monitoramento do Avançar, com secretarias, área técnica, cobrando para isso acontecer", explica Ranolfo.

LOGÍSTICA, TRANSPORTE E PAVIMENTA RS - R$ 1,4 bilhão

Os investimentos em logística, transporte e pavimentação consomem a maior fatia destinada ao Avançar. Em fevereiro de 2022, o governo anunciou o plano de obras da segunda etapa do Avançar na Logística e Transportes, que chegou a novembro com R$ 1,4 bilhão empenhados, divididos em três eixos: foram contratadas obras em 30 acessos municipais e em 25 ligações regionais; foram 4 mil quilômetros de rodovias conservados ou recuperados; conclusão da duplicação da ERS-118.

Já no Pavimenta RS, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) deu início à segunda fase e desenvolveu obras em 409 municípios, com R$ 378,8 milhões empenhados.

EDUCAÇÃO - R$ 904,2 milhões

Destes recursos, R$ 228 milhões foram repassados às escolas por meio do programa Agiliza RS. De acordo com o governo, mais de 70 mil alunos foram atendidos pelo programa Todo Jovem na Escola e mais de 30 mil professores com a bolsa de formação, por meio do programa Aprende Mais.

JUSTIÇA - R$ 489,4 milhões

Iniciada em junho, a obra da nova Cadeia Pública de Porto Alegre, orçada em R$ 116 milhões, tem um dos maiores orçamentos individuais entre os investimentos neste ano.

O braço da Justiça no Avançar teve empenhados R$ 488,4 milhões. Obras como da nova Penitenciária de Charqueadas e do novo Centro de Atendimento Socioeducativo de Osório também estão entre os aportes de 2022.

SAÚDE - R$ 467,8 milhões

Ao todo, são 102 hospitais no Estado com obras ou reformas custeadas pelo programa estadual. Foram 428 municípios que aderiram à rede Bem Cuidar, com repasses para aquisição de equipamentos odontológicos. E 446 municípios foram contemplados com os repasses do programa Farmácia Cuidar .

SEGURANÇA - R$ 371,5 milhões

Foram empenhados recursos para aquisição de viaturas, equipamentos e construções de batalhões e delegacias.

TURISMO - R$ 198,6 milhões

Foram feitos investimentos em nove parques urbanos e 142 municípios tiveram projetos contemplados para qualificação turística.

OBRAS E HABITAÇÃO - R$ 154,5 milhões

O eixo de habitação do Programa Avançar fecha 2022 com 45 municípios contemplados no programa Nenhuma Casa Sem Banheiro, e outros 158 com projetos de perfuração de poços profundos. O investimento inclui ainda as indenizações a 772 famílias retiradas das margens da rodovia ERS-118 duplicada.

AGRICULTURA - R$ 98,03 milhões

É o braço do programa Avançar com o menor percentual de recursos empenhados, diante do que foi orçado pelo governo estadual. A explicação está nos entraves legais para a construção de açudes em propriedades rurais. Ainda assim, 455 municípios apresentaram projetos para construção de açudes em propriedades rurais, e 273 têm projetos para cisternas.

ESPORTE - R$ 83,8 milhões

Foram 86 municípios contemplados com projetos de iluminação para quadras poliesportivas e 190 com melhorias de infraestruturas esportivas. Em Porto Alegre, a reforma do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE) foi executada.

CULTURA - R$ 52,4 milhões

A maior parte dos recursos foram destinados a editais de fomento. Além da restauração do Museu Júlio de Castilhos e a finalização das obras do Complexo Cultural Multipalco, houve repasses para municípios reformarem museus.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - R$ 33,3 milhões

Programa Juro Zero beneficiou 16 mil empresas e 477 municípios cobertos pelo Avançar, com a atração de empreendedores para políticas de incentivos econômicos.

SUSTENTABILIDADE - R$ 19,6 milhões

O Avançar na Sustentabilidade empenhou somente 10% do valor total orçado, R$ 193,2 milhões. Neste ano, 21 municípios foram contemplados no programa Energia Forte no Campo. Os outros dois eixos do programa possivelmente rendam frutos nos próximos anos: projetos de incentivo a inovações em biodigestores e o desenvolvimento de um plano setorial do hidrogênio verde no Estado.

IGUALDADE - R$ 9,9 milhões

Recurso do governo do Estado para a reforma do prédio e transferência do Centro de Referência da Mulher. E ainda, 108 municípios foram contemplados pelo programa Melhores Amigos.

DEFESA CIVIL - R$ 7,3 milhões

A reforma do Centro de Operações da Defesa Civil foi o principal projeto executado. O governo estadual ainda destina recursos para aquisição de equipamentos e veículos.

TRABALHO - R$ 4,7 milhões

O governo estadual empenhou recursos em programas de parceria com o Sebrae e a Secretaria Estadual da Educação.

COMUNICAÇÃO - R$ 1,8 milhão

Foi reformado o estúdio multiuso do Palácio Piratini. Entre os eixos do Avançar na Comunicação estão ainda a modernização das estruturas de comunicação do governo estadual e a digitalização do acervo da TVE.

ICONICIDADES - R$ 269,5 mil

No Iconicidades, foram escolhidos cinco projetos de recuperação de espaços públicos de Pelotas, Cachoeirinha, Santa Maria, Rio Grande e São Leopoldo, com o desembolso de R$ 269,5 mil pelo governo estadual.