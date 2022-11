Viveo investe no Rio Grande do Sul em 2022

Nova Santa Rita foi o município escolhido para receber um novo centro de distribuição da Viveo, uma das maiores fabricantes de produtos médicos e operador logístico hospitalar do País. A empresa não divulga quanto será aportado neste empreendimento, que deve entrar em operação no segundo trimestre de 2023, nas instalações do 3SB Parque Logístico, para atender a todo o Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina. Este será, de acordo com a gerente de relações com investidores, Luciana Fonseca, um dos maiores centros operadores da Viveo no Brasil, com 7.220 metros quadrados. A perspectiva é de gerar 70 empregos diretos.