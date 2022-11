Melnick projeta R$1,6 bilhão em vendas de novos empreendimentos

A construtora e incorporadora Melnick segue com um consolidado plano de expansão no sul do País em 2022. Ao todo, entre sete projetos, a empresa projeta valor geral de vendas (VGV) de R$ 1,6 bilhão.

Até o momento foram lançados três dos quatro produtos que compõem o Complexo Nilo Square, em Porto Alegre: o Nilo Residence, Nilo Square Comercial e Nilo Multistay - este sendo o primeiro multistay do sul do Brasil em parceria com o Grupo Hoteleiro Emiliano - e, nos próximos meses, lança o primeiro hotel de luxo também em parceria com o Grupo Emiliano.

Foram apresentados no ano também dois condomínios-clube: o Seen, no bairro Menino Deus, e o Grand Park Moinhos, em Canoas. No segmento econômico, a empresa lançou o Open Protásio, e no segmente de luxo, o Cidade Nilo, complexo composto por Shops, Market, praça suspensa e residências de 273 a 330m². Já no segmento de urbanização, em sociedade com a Arcádia, lançou o Zen Concept Resort no Litoral e o The Garden em Canoas. Além disso, a Melnick consolidou nesse ano o plano de expansão através de parcerias para todo o Sul do Brasil.

Somente entre os lançados Cidade Nilo e Nilo Square, a empresa projeta R$ 1,02 bilhão em VGV. A região é prioritária entre os projetos da construtora neste ano. O complexo Nilo Square, um mixed use formado por duas torres residenciais de alto padrão entre 170 e 215 m², e infraestrutura de resort urbano com aqua play, piscinas externas e coberta, playground, espaço kids, petplace, quadra de tênis, beach tênis e poliesportiva, salão de festas, family space, espaço teen, SPA externo, espaço fitness, sala de massagem e beauty care. E uma torre com arquitetura moderna e arrojada que abriga um produto multistay. Este último projeto desenvolvido em parceria com o Grupo Emiliano.

Será nesta área da cidade também o Hotel Verso, segundo projeto em parceria com o grupo hoteleiro na região da avenida Nilo Peçanha. Já o Arte Cidade Nilo é um empreendimento em parceria com o Grupo Zaffari, no terreno de mais de 10 mil metros quadrados, na esquina da Avenida Nilópolis com a Rua Carazinho. Terá um moderno supermercado Zaffari e shopse torres de alto padrão com residências entre 273 e 330m². Em frente à Praça Carlos Simão Arnt, no coração do bairro Bela Vista, o empreendimento irá transformar a Nilópolis em uma Smartcity, onde os moradores terão todas as facilidades que uma vida moderna oferece. A entrega é prevista para 2026.

Ainda na Capital, a Melnick lançou o Seen, no bairro Menino Deus, com VGV previsto de R$ 196 milhões, e o Open Protásio, com R$ 42 milhões. Boa parte do investimento da construtora, porém, está direcionado a novas áreas de expansão em Canoas. Na cidade da Região Metropolitana, desenvolve dois projetos, o Grand Park Moinhos, com VGV de R$ 160 milhões, e a primeira fase do The Garden, com VGV de R$ 86 milhões.

Já no Litoral Norte, o Zen Concept Resort, em Xangri-Lá, é um empreendimento com 299 lotes de 250m² a 449m², sendo 65% dos lotes a beira lago. O VGV estimado neste projeto é de R$ 110 milhões.

Neste ano, a Melnick já concluiu três empreendimentos em Porto Alegre, e prevê entregar ainda em 2022, outros dois. As duas primeiras fases do Open Canos, o Sunset Xangri-La e o Central Park Passo Fundo também fazem parte da lista de entregas do ano, além de outros oito projetos em andamento.