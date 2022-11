Lamb Construções vai fechar 2022 com investimentos de R$ 65 milhões

A Lamb Construções e Engenharia vai fechar 2022 com um investimento total de R$ 65 milhões. A empresa cresceu 23% em relação ao ano de 2021 em faturamento. Em 2023, a Lamb tem contratos e projetos já contratados, o que deve permitir um crescimento ainda maior. A projeção é de alta de 25% no próximo ano, com projetos em Triunfo, empreendimento residencial em Pelotas e outro lançamento em Porto Alegre.

Neste ano, o volume de obras será 23% maior em comparação com 2021. A empresa presta serviços na área de engenharia e construção civil industrial, corporativa e imobiliária. “No ano de 2022, concluímos investimentos imobiliários na ordem de R$ 40 milhões, com empreendimento entregue em Santa Maria e um lançamento em execução em Porto Alegre (Two Residencial)”, informa Júlio César Bratz Lamb, diretor executivo de operações da Lamb.

O Two Residencial é um empreendimento da Lamb realizado em conjunto com Must Incorporações. São dois empreendimentos residenciais no Rio Grande do Sul, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 75 milhões. O Two Residencial, é um prédio de 16 unidades no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre, com previsão de entrega em 2024. “Este empreendimento está em fase de obras no momento”, explica.

Lamb informa que, em 2022, a empresa também concluiu obras para clientes privados no montante de R$ 45 milhões, em locais do Estado como Rio Grande, Gramado, Gravataí, Guaíba e outras localidades, com entrega de uma unidade hoteleira em Gramado, um supermercado, uma unidade de fertilizante e um terminal aduaneiro em Rio Grande, além de outros empreendimentos do setor privado.

O investimento em Pelotas corresponde a um condomínio no loteamento Brise, em parceria com a Imobiliária Fuhro Souto. Serão 226 casas de dois ou três dormitórios com entrega em 2024. “Estamos para começar o lançamento de vendas; além dele, estamos estudando um segundo (empreendimento) em Pelotas e um segundo, em Porto Alegre.

De acordo com o empresário, a Lamb Construções está realizando atualmente obras de terminais aduaneiros, bem como recuperações estruturais em plantas industriais. “Entregamos um hotel, recentemente, alto nível em Gramado no ano de 2022. E estamos iniciando projetos em áreas petroquímicas, então, temos muitos investimentos”, destaca o executivo.