Stihl inaugura prédios e anuncia investimentos de R$ 210 milhões para ampliação da fábrica

A Stihl Brasil realizou, nesta quarta-feira (9), a cerimônia oficial de inauguração dos novos prédios da Ferramentaria e do Vestiário da empresa e também a “pazada”, tradicional ato simbólico alemão, que marcou o início das obras de ampliação do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e do Centro Logístico.

O prédio da Ferramentaria possui 2.400 m² e será destinado exclusivamente para abrigar todos os equipamentos e recursos para projeto, fabricação e manutenção dos moldes de fundição e injeção de plástico. O ambiente é totalmente climatizado, garantindo uma temperatura estável para maior precisão na usinagem dos moldes e contará com um layout que visa contribuir com a segurança do colaborador. Com o aumento da demanda e da produção, a Stihl aumentou o número de funcionários que, desde junho de 2020, foram mais de 1.500 contratações. Com isso, a empresa construiu um novo vestiário para os trabalhadores da empresa e para os terceiros.

Dando sequência no pacote de investimentos para desenvolvimento da estrutura, de equipamentos, da capacidade produtiva e de novas tecnologias para inovação, a Stihl também anunciou o investimento de R$ 210 milhões na expansão do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e do Centro Logístico, localizados na sede em São Leopoldo (RS). Os movimentos abrirão, incialmente, mais de 80 novas vagas de trabalho. A expectativa de conclusão das expansões é para o final de 2023.