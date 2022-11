Empresa gaúcha de colchões terá fábrica própria em 2023

A Vivar Sleep Center, conhecida pela venda de colchões exclusivos há 20 anos, promete atingir um novo patamar no mercado a partir do próximo ano. Com um investimento que chegará a R$ 3 milhões até a entrega, a empresa prepara sua fábrica própria, em uma área de 6 mil metros quadrados em Eldorado do Sul. A operação deve iniciar no primeiro semestre de 2023. O plano de investimento da empresa é completado no varejo. As cinco lojas instaladas em Porto Alegre passarão por transformações, em um investimento que chegará a R$ 1,2 milhão até o próximo ano.

"Nós resolvemos priorizar essa transformação da nossa produção para, justamente, crescermos nos próximos anos com todo o potencial que é possível tendo o produto controlado do começo ao fim, na venda, por nós", explica o CEO e fundador da Vivar, Bruno César Carneiro Dias.

Até então, a produção dos colchões da Vivar Sleep Center é terceirizada, realizada em fábricas de outros produtores, portanto, sujeita à disponibilidade e outras limitações que esta relação impõe ao negócio. E, segundo Dias, não é a única dificuldade. "Temos um modelo de franquias, sem o controle da fabricação, acabamos atuando com um freio de mão puxado. Somente com produção própria poderemos ter o franqueado com força, gastando menos tempo e investimento em transferência de tecnologia, treinamento, know-how e rentabilidade. Com essa transformação, teremos controle de toda essa cadeia", diz.

Mas não será uma fábrica tradicional de colchões. Enquanto uma produção normal deste produto entregaria até 500 colchões por dia, a da Vivar Sleep Center terá capacidade para 30 colchões diários. É que a empresa, há três anos, passou a apostar em um único tipo de colchão, o Hybrid Handmade, desenvolvido pela Vivar, e produzido 100% à mão.

No chão de fábrica atuam mestres colchoeiros, que aplicam a técnica de produção e fazem, eles próprios, o controle de qualidade. A expectativa é gerar 50 empregos com a nova fábrica. Atualmente, 80 pessoas trabalham entre a produção e a venda na Vivar. "Fizemos uma escolha pela qualidade. Nosso produto tem um valor mais elevado, mas nós oferecemos esta garantia de um produto exclusivo, e comparado com o que há de melhor no mundo em termos de colchões. Este conceito é que agora queremos transferir diretamente da nova fábrica às lojas renovadas", explica Dias.

As mudanças para o consumidor começarão pela nova ambientação daquela que é considerada a loja modelo da Vivar, na esquina entre as ruas Ceará e Sertório, na zona norte de Porto Alegre. O plano, segundoo CEO, é, a partir de 2023 iniciar um novo modelo de atuação, ainda em estudo. Serão as lojas credenciadas. A ideia é que lojas especializadas em vendas de colchões de outras marcas passem a ter um espaço ambientado pela própria Vivar para vender os seus colchões.

De acordo com Dias, este ainda é um projeto, e faz parte da retomada da empresa que foi fortemente atingida pela pandemia. Antes da chegada da Covid-19, a Vivar tinha lojas no Interior e também no Nordeste, que acabaram fechadas em função da crise sanitária, limitando as operações da empresa, hoje, à capital gaúcha.