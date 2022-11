Cooperativa Aliança investe R$ 55 milhões em complexo que terá museu do vinho

Um empreendimento que une hotel, mall comercial e o primeiro Museu do Vinho do Brasil começa a tomar forma em Flores da Cunha. Com o projeto de início das obras aprovado recentemente, a rede Axten, em conjunto com a Nelfor Empreendimentos e a Cooperativa Aliança, se prepara para erguer o complexo que deverá estar concluído em 2025.

Com o plano de negócios desenvolvido pela M.Stortti Business Consulting Group, o Nova Aliança ocupará um espaço de 18 mil metros de área construída, terá investimento na casa de R$ 55 milhões, além de gerar 100 empregos diretos e cerca de 400 indiretos.

O empreendimento, que será construído na área da Cooperativa Aliança, será dividido em três módulos: o Axten Hotel Flores da Cunha, que contará com 125 apartamentos e 23 flats, centro de convenções para grandes eventos, com capacidade para 400 pessoas, restaurante, espaço fitness, piscina, centro de eventos e local para recreação infantil.

Além disso, outra grande atração será o Museu do Vinho, o primeiro a ser construído no País, que ocupará um prédio de pedra construído em 1930 e que promete resgatar a cultura dos imigrantes italianos e a história das vinícolas que compõem a Vinícola Aliança na região.

O terceiro módulo será destinado ao Mall Comercial com 39 lojas, que irá operar com alta gastronomia, bares, pubs, comércio local e uma praça com aproximadamente 900 metros de área livre em um ponto central do complexo.

De acordo com Maurênio Stortti, CEO da M.Stortti Business Consulting Group, Flores da Cunha tem se destacado entre os municípios da serra gaúcha pelo seu potencial no enoturismo. "Temos percebido o crescimento do interesse no turismo vitivinícola. Cada vez mais, as pessoas estão procurando conhecer as vinícolas jovens que estão surgindo, mas sem deixar de lado as que fazem parte da nossa história. O Rio Grande do Sul se destaca ano após ano nesse segmento e temos certeza que é um nicho que não se esgotará tão rapidamente", avalia o empreendedor.