Taurus investirá R$ 170 milhões neste ano

Ainda no primeiro semestre de 2023, a Taurus terá em funcionamento, em São Leopoldo, a primeira linha de produção 100% automatizada para a fabricação de pistolas. Será, de acordo com o CEO Global da Taurus, Salesio Nuhs, a primeira operação deste tipo totalmente feita por robôs no mundo.

Parte destes equipamentos já chegou ao parque industrial da fabricante de armas, com um aporte, entre a compra de robôs e a montagem da linha de produção, de R$ 69 milhões. Faz parte do plano de investimentos de R$ 170 milhões da empresa no Rio Grande do Sul em 2022.

"Atualmente, são automatizadas somente parte da fabricação e montagem de armas, como por exemplo, o polimento do tambor para revólveres. A partir deste processo que foi desenhado por inteiro dentro da Taurus e contratado o projeto para que uma empresa execute a automatização da linha, teremos toda a célula do ferrolho das pistolas produzida por robôs", aponta o diretor.

Tendo fechado 2021 com a produção de 2,2 milhões de armas – sendo 1,59 milhão no Brasil –, entre 2018 e 2021, a Taurus praticamente dobrou sua produção. A intenção com os investimentos deste ano é ampliar a eficiência e a qualidade da produção brasileira, na unidade de São Leopoldo.

Para isso, parte dos investimentos é direcionada à formação de pessoal, com ênfase para parcerias em desenvolvimento de tecnologias com a Unisinos, Ufrgs, UFSC e UCS. Na Universidade do Vale do Sinos (Unisinos), por exemplo, a Taurus mantém o MBA em processos de manufatura próprios. "Não adiantaria investirmos tanto na modernização dos equipamentos sem desenvolvermos as pessoas que trabalham na fábrica e que vão operar este processo todo", justifica Nuhs.

Entre as novidades em modernização da produção – também incluídas no pacote de investimentos deste ano – está a atração para o parque industrial de São Leopoldo uma unidade de produção de DLC (diamond like carbon). Trata-se de um material que dá ao aço a resistência do diamante, aplicado sobretudo aos cabos das armas. Atualmente, este processo só é feito na unidade da Taurus nos Estados Unidos.

"Hoje, parte da arma é enviada aos Estados Unidos, passa por este processo e retorna ao Brasil para a montagem. O que estamos possibilitando é a atração e instalação de um dos produtores de DLC para cá. Será um ganho em tecnologia e qualidade para a nossa produção, mas também a abertura de um mercado para este parceiro, que poderá atuar com esta tecnologia além da produção de armas", explica Salesio Nuhs.

Para isso, será preciso a fabricação de um forno específico para esta produção. Segundo Nuhs, ainda está em fase final de definição do parceiro, que poderá vir da Holanda ou dos Estados Unidos.