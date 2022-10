Casas Bahia abre lojas em Canela e Camaquã e chega a 32 unidades no RS

Com as mais recentes inaugurações de lojas das Casas Bahia em Canela e Camaquã, no final de setembro, a Via mantém o seu plano de expansão no Rio Grande do Sul, iniciado no ano passado. De acordo com o diretor de Expansão da Via, Daniel Cremonini, até o final de 2022, serão 32 Casas Bahia no Estado e outras 14 unidades das lojas Ponto (antigo Ponto Frio).

"São todas lojas instaladas seguindo um planejamento que levou em consideração cidades estratégicas e com grade potencial de consumo na região. Para 2023, manteremos a expansão de lojas, considerando fatores como a demanda de mercado e a estratégia de omnicanalidade, que é a cada vez maior interação entre o atendimento on e offline, da empresa", aponta o diretor.

Ainda neste ano, já haviam sido abertas lojas em Parobé e Osório. Conforme Cremonini, as próximas inaugurações estão previstas agora somente para 2023. A Via não revela os valores investidos no seu plano de expansão no Rio Grande do Sul.

Na loja inaugurada no Centro de Canela, as Casas Bahia já aplicam o conceito de eficiência na venda além do presencial. O consumidor não precisa restringir suas compras aos itens disponíveis na loja. Hoje, os vendedores da rede podem apoiar o comprador na hora de realizar uma compra via app ou site. O mix de produtos das lojas físicas e do marketplace da Casas Bahia é composto por 46 milhões de itens.

A loja concentra ainda uma agência de serviços financeiros, na qual é possível fazer saques e depósitos, além de um mini hub logístico que, além de favorecer as entregas na região, permite ao consumidor retirar compras feitas pela internet dentro de poucas horas.

A Via, detentora das marcas Casas Bahia e Ponto, está entre as quatro marcas mais valiosas do país. O avanço no Rio Grande do Sul está no radar para o próximo ano.

"Vamos em busca de mercados e regiões inexploradas pela nossa marca, e que tenham potencial econômico promissor, seja pelo número de habitantes, cidades satélites ou que contam com desenvolvimento industrial ou do agronegócio importante. Localidades que tenham oportunidades de contribuir com o desenvolvimento social e econômico dos moradores destas regiões também está entre as nossas prioridades", diz Daniel Cremonini.