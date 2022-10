Orquídea investe R$ 120 milhões para dobrar produção de biscoitos na Serra

Com o dobro da capacidade de produção de biscoitos, Tondo antecipa que novidades podem surgir, sem dar detalhes. Parte do investimento será destinado ao marketing e ao desenvolvimento de produtos e embalagens.

Em 2023, a Orquídea completará 70 anos, e conta com uma fábrica de 46 mil metros quadrados em Caxias do Sul. Desde 2010, produz biscoitos, e há dois anos ultrapassou o Sul do Brasil e entrou principalmente nos mercados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

"O nosso parque fabril ganhará 10 mil metros quadrados a mais. Temos feito a maior parte do investimento na infraestrutura deste novo pavilhão e na compra e futura instalação do maquinário para uma nova linha de produção de biscoitos. Não deixaremos de trabalhar e desenvolver nossos produtos nas linhas de massas e farinhas, mas observamos este potencial na área de biscoitos, e um espaço muito grande para crescermos", avalia Tondo.

De acordo com o gerente de marketing, Marcelo Tondo Tissot, quando o investimento estiver completo, a estimativa é ampliar em 80 novos empregos na fábrica de Caxias do Sul. Atualmente, a Orquídea emprega 1.050 pessoas entre todas as suas operações.

Já iniciou a terraplanagem em uma área junto à atual estrutura de fabricação da Orquídea Alimentos, em Caxias do Sul, para erguer uma estrutura que proporcionará um salto da empresa no mercado nacional de biscoitos. A partir de um investimento de R$ 120 milhões, que já começou a ser executado, a Orquídea pretende dobrar a produção a partir de outubro de 2023 e, até 2025, aumentar em 60% o faturamento, que deve fechar o ano em R$ 1,1 bilhão.

Aposta em inovação ecológica

Parte do plano de investimentos – R$ 4 milhões – será destinada à inovação. Mais do que isso, a inovação que surgiu da empresa, por iniciativa de um dos seus colaboradores. Trata-se do projeto Eco, que desenvolve pratos, cumbucas, potes – e futuramente também copos e canudos – a partir do farelo de trigo.

"O farelo representa 25% do grão de trigo. A partir dos nossos moinhos, este produto, como farelo, não tem muito valor agregado e acaba se tornando ração animal. Nós sempre incentivamos os colaboradores a promoverem o intraempreendedorismo no desenvolvimento de produtos que agreguem valor ao que temos aqui. E esta foi uma dessas grandes ideias, com um potencial de tornar a Orquídea diferenciada no mercado em pouco tempo", explica Marcelo Tondo.

Os eco pratos ainda não chegaram ao mercado, e o investimento será feito justamente para ampliar a sua linha de produção e garantir competitividade a este novo produto. Segundo Tondo, em comparação com o plástico, hoje, na escala que é possível produzir os eco pratos, o preço ainda ficaria de quatro a cinco vezes mais elevado.

"Mas a matéria-prima é muito mais barata. O farelo custa em torno de R$ 1 mil por tonelada, enquanto a matéria-prima do plástico sai por R$ 6 mil. A diferença está na tecnologia que permite a produção em larga escala. É nisso que temos trabalhado agora", diz.

As cumbucas ecológicas já são usadas pela Orquídea em feiras do setor de alimentação e, em uma sorveteria de Caxias do Sul há os potes como opção aos clientes. O produto é biodegradável em 45 dias na natureza.

O desenvolvimento de produtos a partir do trigo é especialidade da Orquídea desde a sua origem, com um moinho em Pinto Bandeira, distrito de Bento Gonçalves. A empresa mantém duas unidades de produção. Em Bento, funciona um moinho para venda de farinha a clientes como a Nestlé e a Bauduco. Em Caxias, opera outro moinho. Dali, saem as misturas para pães e bolos, as massas e os biscoitos.