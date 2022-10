Metalúrgica investe R$ 57,8 milhões para atender mercado agrícola e da construção

A metalúrgica Bruning Tecnometal, de Panambi, aposta no reaquecimento das grandes obras no Brasil e no mundo. E é pensando nisso que, a partir deste ano, até 2024, investe R$ 57,8 milhões em projeto viabilizado com descontos no ICMS futuro, aprovado pelo Fundopem, em sua planta industrial, que hoje emprega 3,4 mil pessoas no município Noroeste do Estado.

Neste ano, 60 novos postos de trabalho já foram abertos na primeira etapa do aporte. São R$ 20 milhões investidos até o final de 2022 na ampliação da produção da chamada linha amarela, que é a de peças para a construção civil. A decisão por ampliar a oferta de produtos desse nicho foi diretamente motivada por um dos clientes da Bruning, que exportará maquinário no setor construtivo para os Estados Unidos. "Nossa perspectiva, já a partir deste primeiro investimento, é de que as novas peças que sairão da produção nos garantirão um incremento superior a R$ 150 milhões no faturamento", explica o diretor presidente da Bruning, Angelin Adams.

Segundo ele, hoje, a Bruning produz 1 tonelada por mês de produtos da linha amarela. Com o investimento na compra, instalação e colocação em funcionamento da linha de produção, chegará, já no começo de 2023 a 1,4 tonelada por mês. A empresa de Panambi, fundada em 1947, dedicada à manutenção de equipamentos agrícolas, hoje desenvolve peças em aço que abastecem fabricantes de máquinas agrícolas, de caminhões, carros e de construção civil. "Neste primeiro ano de investimentos, priorizamos a linha amarela. Nos próximos dois anos, deveremos também dar uma atenção especial ao setor agrícola. São estes dois setores que hoje estão em alta, com boa demanda e tendência de aquecimento nos próximos anos. Estamos acompanhando com muita atenção a evolução do agro e a aceleração no ritmo de concessões, que vão abrir espaço para grandes obras no País", aponta Adams.

Se em 2022 o aporte foi destinado à compra de novos maquinários para a produção, os próximos investimentos, ainda não detalhados pela empresa, podem resultar em expansão da área da indústria, que hoje ocupa 135 mil metros quadrados.

Próximos investimentos, ainda não detalhados, podem resultar em expansão da área da indústria Fotos: Bruning/Divulgação/JC

A Bruning tem expectativa de fechar o ano com um faturamento de R$ 1,6 bilhão, representando crescimento de 30% em relação a 2021. É uma sequência de alta, que, no ano passado, chegou a 120% em relação a 2020. "O crescimento no ano passado está diretamente relacionado aos preços e ao crescimento no mercado das máquinas agrícolas e de construção. Neste ano, tivemos um crescimento mais consistente e, a partir do próximo ano, a expectativa é de uma certa estabilidade positiva", avalia o diretor.