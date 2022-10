Novo Hamburgo investirá quase R$ 400 milhões até 2025

Em maio, o projeto do anexo sofreu adaptações para contemplar este serviço. O prédio terá cinco andares, com um total de 5,1 mil metros quadrados. Haverá ampliação de 82 leitos e implantação de endoscopia, centro de diagnóstico e seis novas salas de cirurgia. “Chega de puxadinhos no Hospital Municipal. As ampliações agora são planejadas e devem seguir critérios técnicos”, enfatiza a prefeita.

As obras do Anexo II do hospital garantirão, de acordo com a prefeita Fátima Daudt, terão como diferencial uma ala de oncologia 100% pública. "Queremos a oncologia e a pediatria 100% SUS em Novo Hamburgo", afirma.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Gilberto dos Reis, o plano de investimentos não inclui a busca de recursos em financiamentos ou empréstimos bancários. São aportes próprios do orçamento, acrescidos de emendas parlamentares e repasses estaduais e federais. "Nos últimos anos, temos feito um controle rígido nas nossas despesas. Foi com esta gestão rigorosa, com muita atenção à cobrança da dívida ativa, que conseguimos reforçar as receitas próprias e garantir investimentos a partir do orçamento de 2023. Até 2022, eu diria que estávamos pagando, organizando as contas. Agora, será possível investir", aponta o secretário.

Em um prazo de dois anos, a Prefeitura de Novo Hamburgo projeta entregar o Hospital Municipal renovado. Está previsto para 2024 o final das obras do chamado Anexo II do hospital. Orçado em R$ 23,1 milhões, este é considerado o principal projeto em um pacote de investimentos anunciado pelo governo municipal para os próximos três anos. Serão R$ 395,2 milhões aplicados em obras nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Para que se tenha uma ideia, em média, até 2025, serão aportados seis vezes mais do que os R$ 20 milhões que haviam sido possíveis ao município usar em investimentos neste ano.

Novas estruturas para esporte, educação e infraestrutura

Entre as obras priorizadas neste plano de investimentos para os próximos anos, a área da saúde ainda será contemplada com a implantação do Serviço de Atenção Especializada (SAE), a partir da reforma de um prédio na região central de Novo Hamburgo, com um investimento de R$ 1,6 milhão. Já neste ano deve ser concluída a Estação Cidadania-Esporte, que terá um investimento final de R$ 4,1 milhões, a ser saldado em 2023. A estrutura, no Parque do Trabalhador, bairro Rincão, iniciou suas obras em 2020, mas acabou paralisada por desacertos com a empresa executora da obra. Uma nova licitação foi feita e atualmente a obra já passa dos 55% completa.

O local, com 3,5 mil metros quadrados, abrigará um centro de treinamento para vários esportes e contará com quadra poliesportiva oficial de 40 por 20 metros, instalações de vestiários, almoxarifado e enfermaria. Projetos sociais, atividades de iniciação esportiva e de alto rendimento também serão desenvolvidos no espaço público.

A educação terá como destaque o investimento de R$ 6 milhões para ampliação da EMEB Harry Roth, com previsão para entrega no final de 2023, além da melhoria na rede elétrica e subestações de energia em 52 escolas, que somam outros R$ 2,7 milhões.

Na área de infraestrutura, o governo municipal prevê uma transformação no saneamento entre as vilas Getúlio Vargas e Kipling, com investimentos de R$ 15,8 milhões.

Na Vila Getúlio Vargas, haverá pavimentação, drenagem, instalação de rede de água e esgoto. Na Vila Kipling, a Casa de Bombas passará por readequações. Um pacote de obras que deve se estender até 2024.

"A definição de quais seriam as principais obras e projetos que teriam prioridade nesta oportunidade para investimentos que teremos a partir de 2023 foi possível pela continuidade do governo da prefeita Fátima. Foi possível, além de organizarmos as contas do município, conhecermos as necessidades de cada região da cidade", avalia o secretário Gilberto dos Reis.