Sicoob investe R$ 27 milhões para garantir mais de 50 novas agências no RS

Até o final de 2022, o Sicoob, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, terá 165 novas agências espalhadas pelo Rio Grande do Sul. O investimento de R$ 27 milhões nas novas instalações dá fôlego a um movimento de expansão que hoje garante as operações financeiras do sistema cooperativado em 106 municípios no Estado, com a meta de chegar a mais de 400 em dois anos.

"Até este momento, foram abertas 14 novas agências no Rio Grande do Sul, e no último trimestre do ano teremos uma ação intensiva, com outras 40 sendo abertas em praticamente todas as regiões do Estado", aponta o gerente de negócios do Sicoob Central Rio Grande do Sul/Santa Catarina, Dangelo Dalla Rosa.

Segundo ele, o investimento médio para a abertura de uma nova agência é de R$ 500 mil, que incluem desde a compra ou aluguel de imóveis, equipamentos, reformas e a adaptação da estrutura do imóvel para receber uma agência bancária.

"Mesmo com o desenvolvimento e o investimento em ferramentas digitais, que funcionam muito bem, sobretudo nas nossas operações em grandes centros urbanos, a nossa prioridade na expansão no interior do Rio Grande do Sul é mesmo em garantir agências físicas, porque, em muitos casos, elas garantem o relacionamento necessário nas comunidades. O Sicoob é um grande parceiro do custeio para a produção rural, e aí, a relação direta é fundamental. Nosso objetivo é, essencialmente, atender bem", explica Dalla Rosa.

Para que se tenha uma ideia, em todo o Brasil, há 350 municípios em que a única instituição financeira existente é o Sicoob. No caso do Rio Grande do Sul, a instituição iniciou operações pelo Norte e Serra, está bem estabelecida na Região Metropolitana, e hoje tem presença no outro extremo, na Campanha.

Com 6,5 milhões de cooperados no país, o Sicoob hoje atende 130 mil cooperados no Rio Grande do Sul. Destes, mais de 12 mil são micro e pequenas empresas. A expectativa da cooperativa é fechar o ano com 30% de crescimento. Entre 2019 e 2021, este crescimento chegou a R$ 190 bilhões de ativos totais, representando 62% de expansão.

O carro-chefe do crescimento do Sicoob no Rio Grande do Sul é o crédito que, por ser um sistema cooperativado, tem taxas mais baixas do que o sistema bancário. Em 2021, o ganho social, que é o cálculo de quanto cada cooperado do Sicoob economizou em relação aos bancos tradicionais, chegou a R$ 2,7 mil.