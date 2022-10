Grupo Bertolini investirá mais de R$ 100 milhões em solo gaúcho até 2028

Com a perspectiva de fechar o ano com um faturamento próximo de R$ 1 bilhão, o Grupo Bertolini, de Bento Gonçalves, investe para garantir conexão com os clientes, considerando as mudanças de hábitos de consumo e de trabalho, a partir da pandemia. Serão aportados R$ 17 milhões em 2022 nas operações de soluções em aço, móveis planejados e logística no Rio Grande do Sul.

Outros R$ 26 milhões são investidos nas operações de armazenagem e móveis de aço, no Espírito Santo e Pernambuco. Os recursos abrem um plano de investimentos estruturado em 2021, quando a empresa, 100% administrada pela família, passou por uma transformação na sua gestão. Até 2028, poderão ser aportados até R$ 291 milhões. Deste montante, R$ 101 milhões no Rio Grande do Sul.

"É um plano de investimentos que depende, claro, das movimentações financeiras que tivermos nas nossas operações e no contexto externo. Em 2021, priorizamos a capacitação das pessoas no nosso grupo gestor. A partir daí, estabelecemos um plano estratégico com os objetivos de eficiência, inovação, conexão, mercado, governança e compliance, e só então pudemos partir para os investimentos, de fato, nas nossas estruturas desde a área moveleira até o transporte, tecnologia e administração", explica o CEO do Grupo Bertolini, Evandro José Boscardim.

Entre os investimentos já concretizados neste ano, estão a ampliação na estrutura física e melhorias de equipamentos do parque fabril direcionado às soluções em aço, em Bento Gonçalves, e o início das ações em uma inovação dentro do Evviva (móveis planejados), que é o Save Space.

"Faz parte da nossa busca por maior conexão com o consumidor que mudou os seus hábitos na pandemia. O Save Space é uma linha de móveis flexíveis, que se adaptam a espaços cada vez menores, como é a tendência dos imóveis atualmente. São, por exemplo, bancadas que se transformam em mesas de jantar, e outras adaptações. Neste eixo, estamos investindo não apenas no desenvolvimento do produto, mas também em espaços físicos, com novos show rooms e outras formas de aproximação com o público", diz Boscardim.

Em breve, adianta ele, o Save Space terá um show room no shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Mas a empresa também desenvolve uma forma mais digital para criação de móveis planejados. A ideia é que o comprador possa, pelo site, desenvolver projetos digitalmente e, nas lojas exclusivas do Grupo Bertolini, concluir os planos de execução e instalação dos móveis.

A tendência é que outras formas de interação e tecnologia sejam desenvolvidas nestes próximos anos pelas empresas do grupo. É que a Bertolini passou a fazer parte, em 2022, do Instituto Hélice, que é um hub de inovação em Caxias do Sul. "Não adianta investirmos em equipamentos, se não investirmos nas pessoas, nas novas ideias e inovações. A transformação digital está presente em todos os setores de atuação do grupo, e o nosso plano diretor é muito baseado nesta valorização das pessoas", aponta o CEO.