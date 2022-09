Panvel planeja fechar o ano com CD duplicado e todas as lojas com energia solar

Mesmo em plena expansão nacional, as atenções da Panvel também estão voltadas para o Rio Grande do Sul. Com investimentos previstos de até R$ 139 milhões entre obras, instalações e manutenções de lojas e geração de energias limpas, a rede de farmácias pretende ter operando em dezembro deste ano o seu Centro de Distribuição (CD) com o dobro da capacidade atual, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com o diretor-financeiro da empresa, Antônio Napp, a ampliação da estrutura tem como principal objetivo justamente garantir melhorias logísticas para atender à rede no Rio Grande do Sul. As obras iniciaram em janeiro, com um investimento de R$ 27 milhões. O CD passará dos atuais 16 mil metros quadrados para 30 mil metros quadrados. "É um investimento fundamental para acompanhar o nosso plano de expansão em número de lojas anuais", explica Napp. Segundo ele, enquanto este CD atenderá ao Estado, o outro centro de distribuição, em São José dos Pinhais, no Paraná, seguirá atendendo à rede em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

A Panvel mantém em 2022 a meta de abertura de pelo menos 60 novas lojas anuais até 2025. Mais da metade deste volume está concentrada no Rio Grande do Sul. Entre aberturas de novas lojas e manutenção das já existentes, a estimativa da Panvel é investir R$ 100 milhões até o final deste ano. Cada nova farmácia da rede demanda em torno de R$ 1 milhão.