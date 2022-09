Empresa de Canela investe R$ 23 milhões em novas linhas de produção de biscoitos

A empresa gaúcha Dauper, pioneira nacional na fabricação de cookies, pretende iniciar 2023 com o seu mix de produtos ainda mais diversificado e com aumento da capacidade produtiva. A partir deste ano, com previsão de término no primeiro trimestre do próximo ano, a companhia investe R$ 23 milhões na ampliação da sua fábrica e instalação de duas novas linhas de produção de biscoitos, em Canela, na Serra. Em uma delas, será possível produzir, por exemplo, biscoitos cobertos com chocolate, que são uma nova tendência no mercado.

Parte deste investimento- R$ 10,5 milhões - teve o projeto aprovado pelo Fundopem e resultará em redução do ICMS nos próximos anos. A Dauper emprega hoje 250 funcionários, e a perspectiva é contratar mais 100 pessoas com as novas linhas de produção. De acordo com o CEO da empresa, Marcio Peres, 75% do investimento é destinado à compra do maquinário, e 25% às obras de ampliação.

Mas se engana quem pensa que a Dauper tem como principal objetivo ganhar o espaço das grandes marcas alimentícias de biscoitos e chocolates nas prateleiras. Na verdade, a empresa de Canela é uma aliada destas empresas. Os produtos que saem da sua planta industrial são base ou recebem os rótulos justamente destas marcas. "Somos aquela empresa que está sempre no verso da embalagem. Naquele espaço onde se lê o local onde o produto foi fabricado é onde se encontra a Dauper", explica Peres.

Hoje, com uma capacidade de produção de 800 toneladas de biscoitos por mês, e a Dauper fornece produtos a 100 clientes. Com as duas linhas em operação, este volume será ampliado para 1,3 mil toneladas por mês - crescimento de 62,5% -, e a perspectiva de Peres é alcançar pelo menos 130 clientes ao final do ano.

"Nosso principal objetivo é realmente aumentar o nosso mix de produtos, não temos um plano de expansão muito grande em termos de clientes. Neste ano, teremos um resultado muito bom, com aumento de 25% no faturamento em relação a 2021, mas mantendo o que temos executado ultimamente, com ampliação em torno de 10 clientes por ano", diz Peres.