Neugebauer investe R$ 80 milhões para dobrar produção de chocolates no RS

e Eduardo Torres, especial para o JC

Marca gaúcha com mais de 130 anos de tradição, a Neugebauer deve fechar o ano com crescimento de 40% no faturamento, exportando para 14 países e empregando 800 funcionários. A empresa quer aumentar sua presença no mercado nacional e expandir sua linha de produção com a aquisição de novos equipamentos. O presidente da Neugebauer, Ricardo Vontobel, informa que a empresa está investindo R$ 80 milhões para duplicar a sua fabricação de chocolates na planta do município de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul.

Em palestra na reunião-almoço Menu Poa, realizada nesta terça-feira (27) na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Vontobel falou das transformações da Neugebauer desde a aquisição da empresa centenária, em 2010, e abordou o tema "Valores e liderança na vida das organizações".

Primeira fábrica de chocolates do Brasil, fundada em 1891, a Neugebauer é hoje a terceira marca mais consumida no Rio Grande do Sul e está presente em cinco continentes. "Para mexer na tradição de uma empresa de mais de 100 anos é preciso ter coragem. Porém, a gente não vive de tradição e as gerações vão se renovando, você tem que pensar no consumidor do presente e do futuro. A história não faz ninguém crescer", acrescentou. Vontobel observou que o grupo vem crescendo dois dígitos por ano e se destaca por oferecer ao mercado uma variedade de produtos e lançamentos baseados em tecnologia e design inovadores.

Para Vontobel, a palavra inovação, muitas vezes, é confundida com criatividade. As pessoas falam de coisas que são criativas, de uma nova forma de fazer aquilo que já se faz, como se fosse uma inovação. O presidente da Neugebauer destaca que a criatividade tem a ver com o ambiente da organização, com o direito que dá ao funcionário para opinar, e até errar. "As pessoas não podem ter medo. Elas têm que se sentir à vontade e confortáveis para expressar o que pensam sobre os processos. Nas empresas onde o ambiente é mais rígido, as pessoas têm dificuldade de se expor. Então, a criatividade não flui."

Vontobel ressaltou que gosta de conhecer as pessoas que trabalham na sua empresa. "Acabo conhecendo muito além do profissional. É fundamental para esse ambiente de confiança, o que gera criatividade na organização", destacou. "A criatividade está muito relacionada à liberdade e ao sentimento de pertencimento que os funcionários têm dentro de uma organização. As empresas precisam ter alma e a única coisa que você não compra é o espírito de equipe. A confiança, o respeito e a liberdade das pessoas poderem se expor e sem medo de dizer o que pensam faz toda a diferença em uma organização."

Em sua palestra, o empresário lembrou que começou a trabalhar aos 12 anos fazendo entrega nos caminhões da Coca-Cola em Porto Alegre, cuja fábrica gaúcha era comandada pela empresa da família. Vontobel citou uma frase do pai João Jacob Vontobel que nunca esqueceu. "Aos 12 anos, meu pai disse para mim e para o meu irmão Rodrigo a seguinte frase: 'Vocês têm que viver para a empresa e não da empresa'", relatou o empresário, que comanda há 12 anos a Neugebauer Alimentos.

Antes da palestra, Vontobel concedeu entrevista ao JC, em que detalhou os investimentos e planos de expansão da Neugebauer.

Jornal do Comércio – Como avalia o ano de 2022 para a Neugebauer?

Ricardo Vontobel – Tem sido um ano muito positivo. Deveremos fechar com o nosso maior crescimento percentual no faturamento dos últimos três anos, em 40%. Em 2020 foram 30% e em 2021, 35%. Teremos ainda um incremento em torno de 35% nas vendas. Acredito que é resultado da soma de fatores como a nossa qualidade, aumento na capacidade produtiva, investimento na melhoria e posicionamento da marca e da infraestrutura comercial e de distribuição.

JC – Quais investimentos feitos pela empresa neste ano ou ainda planejados para 2022?

Vontobel – Estamos executando o nosso plano de investimentos, com aporte de R$ 80 milhões, que já iniciou neste ano, com a aquisição do maquinário, e finalizará em 2023, com a instalação das máquinas e início da operação de uma nova linha de produção na fábrica de Arroio do Meio, que vai praticamente dobrar a nossa capacidade produtiva de chocolates. Toda a tecnologia de montagem vem da Alemanha e de embalamento, da Itália. Nossa programação é termos as instalações completas da nova linha em setembro do próximo ano e o início da produção em outubro de 2023. Investiremos ainda, mas com menor demanda de recursos, no aumento dos nossos operadores logísticos, com duas novas estruturas em Santa Catarina e no Nordeste, em Recife, que devem estar operando em três meses (a Neugebauer já conta com estruturas logísticas em São Paulo, Minas Gerais e Paraná). Não serão centros de distribuição, mas espaços que garantam a nossa infraestrutura nesses locais, como forma de melhorar a nossa logística e comercialização.

JC – O que representará em termos de produtividade este investimento na fábrica de Arroio do Meio?

Vontobel – Chegaremos a uma capacidade produtiva de 40 mil toneladas de chocolates por ano. É praticamente o dobro da nossa atual capacidade.

JC – Como a ampliação vai se refletir em termos de geração de empregos?

Vontobel – A nossa estimativa é de que sejam gerados pelo menos 100 novos empregos entre a fabricação, distribuição e comercialização. É a sequência de um crescimento que já vem acontecendo desde que assumimos a Neugebauer. Hoje, temos 800 funcionários, mais do que o dobro dos 300 que havia quando assumimos. Estamos atuando com três turnos de produção, um processo que já demandou aumento de funcionários recentemente.

JC – Nos últimos anos, observa-se uma renovação da Neugebauer como marca mas, ao mesmo tempo, estamos falando de uma tradição de mais de 130 anos. Como conciliar a necessidade de renovação com a valorização desta história?

Vontobel – Eu sempre digo que a tradição sempre depende de como uma marca evolui ao longo dos anos. Quando assumimos a Neugebauer em 2010, e iniciamos a produção em 2013, era uma marca já sem relevância no mercado. Recebemos uma fábrica com processos industriais totalmente ultrapassados, que chegavam a gerar 30% de perdas na produção. Já sabíamos que teria que ser investido em uma nova fábrica, e foi o que fizemos. A partir daí, iniciamos as mudanças de toda formulação dos produtos e da marca.

JC – Como tem sido este processo de reformulação da marca e das embalagens?

Vontobel – Hoje temos um portfólio de 200 diferentes produtos e marcas. Nos últimos três anos, temos investido em torno entre R$ 5 milhões e R$ 6 milhões nas mudanças de marcas e de embalagens. É algo permanente nestes últimos anos. No final do ano passado, por exemplo, apresentamos o Bib's Sticks e reformulamos o Napolitano. Neste mês, o 1891, que é o nosso produto mais nobre, também será repaginado. Em 90 dias, teremos a transformação do nosso último produto, que é o Refeição. São três anos de constante reforço no nosso portfólio.

JC – Onde chegam hoje os produtos da Neugebauer?

Vontobel – Além da produção e do reposicionamento da marca, o nosso desafio é a distribuição. Hoje, exportamos para 14 diferentes países, especialmente na América Latina, mas temos a consciência de que ainda temos um longo caminho a percorrer no avanço a outros centros nacionais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste. De uma marca bastante conhecida no Rio Grande do Sul, que tinha mais de 70% das suas vendas no Estado, hoje, a Neugebauer tem 30% da sua venda aqui no Rio Grande do Sul. Nosso investimento em aumento na produção será para atender 80% da demanda nacional e 20% para exportação.

JC – Quem encontra os chocolates Neugebauer nas prateleiras, vê preços bastante competitivos, inclusive, com marcas globais. Como se consegue isso?

Vontobel – Em primeiro lugar, não abrimos mão jamais da qualidade do produto. Temos consciência de qual é o nosso momento, de que somos uma marca que está de volta ao mercado. Uma das maneiras de conquistar espaço é oferecer o produto a preços acessíveis ao consumidor, para garantir aquele primeiro contato. Depois, com a marca consolidada, talvez seja possível revermos este modelo.

JC – Em relação Mu-Mu, quais os planos futuros?

Vontobel – Há dois anos transferimos a produção de Viamão para Arroio do Meio, e temos hoje a fábrica de doce de leite com o processo mais moderno do Brasil. Nós repaginamos recentemente as embalagens personalizadas. Mas para os próximos anos, estamos estudando um novo perfil de produto, mais adaptado ao gosto do restante do Brasil, que prefere um doce de leite mais semelhante ao mineiro. É algo em análise atualmente. Nosso produto é bastante regional, com uma característica própria do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai.