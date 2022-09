Portos RS projeta maior investimento em uma década na infraestrutura portuária gaúcha

A gestão dos portos públicos do Rio Grande do Sul, sob a forma de empresa pública, e não mais uma autarquia do Estado, fechará o seu primeiro ano de atuação com o maior investimento próprio na infraestrutura portuária gaúcha em uma década. Até outubro, devem ser concluídos os processos de licitação para batimetria, dragagem do canal e pavimentação do cais público em Rio Grande, com investimentos previstos de R$ 100 milhões. E ainda no final do ano, com prosseguimento até os primeiros meses de 2023, é esperado o lançamento de outras duas licitações para contratações de serviços de sistema de controle de tráfego portuário e de automatização dos gates, com a perspectiva de outros R$ 70 milhões em aportes próprios da nova empresa pública.

A transformação da Portos RS, com a extinção da Superintendência do Porto de Rio Grande, autorizada ainda no ano passado pela Assembleia Legislativa, foi completada em maio deste ano. É responsável pela gestão dos portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, além da malha hidroviária relacionada ao transporte de cargas interno no Estado.

"Nós seguimos públicos, é uma empresa que tem como sócio único o governo estadual, mas a autonomia nos permitiu garantir investimentos a partir do faturamento dos portos. Isso representa a possibilidade de desenvolvermos projetos que estavam represados há bastante tempo e que, sem dúvida, farão a diferença na qualidade do que podemos oferecer na logística portuária", afirma o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.