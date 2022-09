Dois Irmãos investe mais R$ 10 milhões em infraestrutura

Enquanto se prepara para as entregas de quatro novos acessos à rodovia BR-116 até o início de 2023, a prefeitura de Dois Irmãos agora trata de ampliar seus investimentos na infraestrutura interna do município. De acordo com o prefeito Jerri Meneghetti, pelo menos R$ 10 milhões – que se somam a outros R$ 10 milhões anunciados aos acessos à rodovia ainda em 2021 e em execução este ano – estão orçados ou já aplicados em obras públicas pela cidade. O objetivo, segundo ele, é preparar a cidade para receber ainda mais investimentos de novos empreendedores.

"Executamos o capeamento asfáltico de diversas ruas recentemente, como parte do nosso Projeto de Mobilidade Urbana, e entre o final deste ano e o início do próximo, pretendemos investir em pavimentações entre os bairros São Miguel, Bela Vista e São João, e na ligação com Novo Hamburgo, além da previsão de início das obras para a nova ponte de ligação entre os bairros São João, Travessão, Vila Rosa e o restante do município", destaca o prefeito.

Assim como já havia acontecido no conjunto de obras para os acessos à BR-116 no último ano, o conjunto de recursos é resultado de emendas parlamentares, repasses federais e verbas próprias do município. Somente entre as obras asfálticas já em execução, desde o começo do ano o governo municipal investiu R$ 2,1 milhões. Para a sequência das pavimentações, o município negocia com o governo federal a liberação de recursos de emendas programadas.

Considerada a principal destas obras estruturais, a nova ponte no bairro São João está em fase de orçamento e adequação do projeto, com previsão de R$ 4 milhões em investimentos.

O conjunto de melhorias em infraestrutura se completa com a melhor ligação da cidade com a BR-116.

Ainda em 2021 foram iniciadas as obras dos acessos em quatro pontos estratégicos: bairro Travessão, Colônia Japonesa, Distrito Industrial e bairro Portal da Serra. Um deles já foi concluído, um está em construção, outro, em fase de preparo para iniciarem as obras (demarcação, remoção de rede de energia e vegetação) e o último deve iniciar entre o final de 2022 e início de 2023.