Cooperativa gaúcha investe R$ 224 milhões no campo e no setor de atacarejos

Ele participou do evento da manhã desta quarta-feira, no qual, foi recordada a história que começou com um grupo de 29 produtores de trigo da região de Panambi em 1957. A organização de forma cooperativa era uma necessidade de armazenagem e ganhos com o que era produzido na terra. Hoje, com mais 5,4 mil cooperados e 2,5 mil funcionários, a Cotripal tem atividades em 14 municípios, Sartori acredita que, no campo, há um processo de reaprendizado.

No setor agrícola, que está no DNA da cooperativa, uma unidade de recebimento de grãos, com capacidade para 780 toneladas, recebeu investimentos de R$ 12 milhões e foi inaugurada no município de Coronel Barros, em uma estrutura modular inédita, que permitirá novas ampliações futuras, e, em breve, também será oficialmente inaugurada uma unidade de beneficiamento de sementes (UBS) de trigo e soja no município de Condor. Foram R$ 58 milhões investidos somente nesta UBS.

E se engana quem pensa que os investimentos da cooperativa em 2022 param por aí. Já foram aportados outros R$ 89 milhões entre os municípios de atuação da Cotripal. Somente neste ano, foram inauguradas duas novas lojas agropecuárias em Cruz Alta, com investimento de R$ 4,5 milhões e Ajuricaba – esta, em uma área de 5 mil metros quadrados, em um projeto que inclui o supermercado da Cotripal –, com aporte de R$ 14,5 milhões.

Serão, entre 2022 e 2023, R$ 124 milhões aportados entre Panambi e Ijuí, neste novo ramo do varejo, com a geração de até 400 empregos, e outros R$ 11 milhões em uma parceria com a empresa Fockink para qualificar seus produtores associados e buscar investimentos na irrigação das lavouras beneficiadas pela cooperativa.

No dia em que comemora 65 anos, a Cooperativa Agropecuária Cotripal anunciou, na sua sede, em Panambi, nesta quarta-feira (21), o avanço dos seus investimentos em dois novos segmentos: irrigação e energia fotovoltaica no campo, além de lojas no formato de atacarejos.

Desenvolvimento da irrigação e de nova matriz energética

A ideia da Cotripal é tornar projetos de irrigação e de pequenas unidades de geração de energia solar viáveis a propriedades de todos os portes. A maior parte do investimento previsto até 2023, de acordo com o dirigente, estará direcionada à qualificação de associados e funcionários tanto no desenvolvimento de projetos de irrigação quanto no treinamento para facilitar o acesso dos cooperados a linhas de crédito específicas. A empresa Fockink dará este suporte à cooperativa, com a previsão de 15 empregos gerados nesta operação.

"Ao longo desses mais de 60 anos, a produção rural evoluiu muito, mas hoje nós vemos que o produtor precisa voltar a ter atenção total ao solo, com aquele mesmo cuidado de anos atrás, mas com a tecnologia e o conhecimento adquirido. Estamos investindo na irrigação pensando na agricultura 4.0", explica Sartori.

Do atacarejo ao primeiro shopping

De acordo com Tiago Sartori, este plano beneficiará os setores de grãos e de pecuária, mas ele salienta que o objetivo da cooperativa é atender a todas as necessidades dos seus associados. E é aí que entra o setor de varejo. Em 2021, o setor representou 27,3% do faturamento e 39,3% dos resultados da Cotripal.

Basta entrar em uma loja da cooperativa para compreender o que Tiago Sartori diz. É possível encontrar desde rações e produtos para a lavoura até eletrodomésticos ou ferramentas. Uma variedade que, em Ijuí, promete ser ainda mais ampla. Está em fase final de projeto o que Sartori chama de "complexo de negócios" e é, na prática, o primeiro shopping da cooperativa.

Em uma área de 22 mil metros quadrados, a Cotripal pretende instalar o atacarejo, com a bandeira própria, chamada Mais Atacado – ocupando 4,5 mil metros quadrados –, e as lojas de peças, veterinária, eletrodomésticos, farmácia e praça de alimentação. Será a segunda operação no varejo da cooperativa na cidade. Lá, já há um supermercado. O início das obras é previsto para o começo de 2023.

Ainda no final de 2022, avalia Tiago Sartori, devem iniciar as obras para a primeira instalação do Mais Atacado, em Panambi. Neste caso, será uma expansão do supermercado existente no bairro Arco-Íris. As instalações terão uma área total de 9 mil metros quadrados entre o mercado e área de estacionamento.

A Cotripal hoje mantém 18 unidades de grãos e 400 mil toneladas de capacidade de armazenamento, sete supermercados, nove lojas de departamento, quatro postos de combustíveis, um autocentro e três farmácias. A cooperativa conta ainda com um frigorífico e fábrica de ração. Conforme o levantamento do Grupo Amanhã, é a quarta maior cooperativa agrícola do Rio Grande do Sul.