GAM3 Parks investe R$ 10 milhões no Parque Harmonia neste ano

O público estimado em mais de 1 milhão de pessoas que visita o Acampamento Farroupilha até o 20 de setembro já pode conferir as primeiras intervenções da concessionária GAM3 Parks nos 25 hectares entre o Parque Harmonia e a orla do Guaíba, no conjunto que deverá ser chamado de Parque da Orla.

De acordo com a diretora administrativa da empresa, Carla Deboni, R$ 10 milhões serão investidos nas melhorias estruturais até o final de 2022. Em 30 anos de concessão, até 2055, a GAM3 Parks investirá R$ 281,1 milhões naquela área. "O pessoal até brincou que um dos trechos do acampamento, onde está o calçamento que estamos implantando, é a 'Padre Chagas' do farroupilha", diverte-se a Carla.

Trata-se dos primeiros 5 mil metros quadrados de calçamento que formarão uma arena a céu aberto, com capacidade para 40 mil pessoas, a leste da Casa do Gaúcho, esta com capacidade para 3 mil pessoas, e que neste ano também já passou por uma reforma inicial e aguarda pela conclusão do PPCI para voltar a receber eventos.

Pelos planos da concessionária, o trecho de calçamento centralizará, nas próximas edições do Acampamento Farroupilha, a praça de alimentação e serviços durante os festejos de setembro. Neste ano, parte dos piquetes ficou naquele espaço.

"Claro, há uma geografia toda própria do Acampamento Farroupilha que será sempre respeitada por nós. É o nosso principal evento e aquele espaço, que chamamos de Terra Farroupilha, seguirá ali, com 75 mil metros quadrados in natura, permanentemente. Estamos totalmente inseridos na comissão organizadora do evento porque sabemos do seu significado para Porto Alegre", explica a diretora.

Além do acampamento, a Terra Farroupilha terá referências permanentes à cultura gaúcha, como as lendas da Salamanca do Jarau e do Negrinho do Pastoreio, o herói guarani Sepé Tiaraju e a origem da erva-mate.

No entanto, já a partir de outubro o porto-alegrense perceberá que o Harmonia em breve deixará de ser somente o espaço que a cidade vivencia no mês farroupilha. Durante dois dias, o local receberá, justamente na arena, o Rap in Cena, um evento de hip-hop com dois dias de shows.

A partir deste ano, a GAM3 Parks iniciou efetivamente as intervenções no parque, com o primeiro objetivo, conforme Carla Deboni, de recuperar os espaços deteriorados. "Começamos a manutenção, com muitas demolições. Investimos na recuperação da Casa do Gaúcho e no calçamento da arena para que tenhamos ali este espaço locável para eventos diversos", diz.