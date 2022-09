Xalingo investe para manter tradição de brinquedos em madeira

A empresa Xalingo, conhecida há décadas pelos seus brinquedos em madeira, completa 75 anos no dia 30 de setembro. A empresa anunciou um investimento de R$ 5 milhões na ampliação e qualificação da sua planta industrial em Santa Cruz do Sul. O aporte será feito até o final de 2022 na matriz, para reestruturação do prédio e aquisição de maquinário novo.

No local, com 35 mil metros quadrados, o Grupo Xalingo produz, além da sua linha de brinquedos, soluções agrícolas, sob a marca Agriplax, e matrizes industriais, na Inomax. Do total de investimentos, R$ 2,1 milhões serão utilizados para a aquisição das novas máquinas, o que exigirá a adequação dos espaços na fábrica. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da empresa.

Para celebrar o aniversário da marca, o grupo apresenta três novas versões do seu clássico "Brincando de Engenheiro" – dedicados a cidade, fazendinha e pista de carros. Desde que foi criado, o produto já vendeu 10 milhões de unidades. Trata-se de um conjunto de bloquinhos de madeira, atualmente resultado de reflorestamento.

Curiosamente, o brinquedo foi criado por Norma Laura Baumhardt Minatto, avó do atual diretor-presidente do grupo e CEO desde 2020, Rodrigo Ebert Harsteln, e da diretora e chefe da área digital da empresa, Paula Ebert Harsteln. O Grupo Xalingo foi fundado em 1947 em Santa Cruz do Sul, e se mantém dirigido pela família.

Além das operações em Santa Cruz do Sul, a empresa mantém hoje um centro de distribuição em Vila Velha, Santa Catarina, e uma planta fabril em Itupeva, São Paulo.