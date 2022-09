Vinícola Aurora investe R$ 30 milhões e inova com suco em embalagem Tetra Pak

Lançado no mercado gaúcho no final de agosto, o suco de uva integral da Cooperativa Vinícola Aurora em embalagens Tetra Pak de 1,5 litro chega com a perspectiva de oferecer o produto com preço 25% mais baixo do que o encontrado nas atuais garrafas de vidro. A inovação é um dos principais resultados dos investimentos da cooperativa de Bento Gonçalves, na Serra, que chegam a R$ 30 milhões neste ano - metade deste valor, R$ 15,2 milhões, aprovado pelo Fundopem em abril. As informações constam no Anuário de Investimentos 2022 do Jornal do Comércio.

"Temos uma produção crescente, além dos nossos mais de mil cooperados, temos estimulado a compra de uvas de outros parceiros, e o nosso parque fabril precisa cada vez mais dar conta desta demanda, e a nossa prioridade está no suco. Além da implantação desta linha de produção Tetra Pak de um litro e meio, que é a única no Brasil, estamos investindo pesado em armazenagem e maquinário", explica o diretor superintendente da Aurora, Hermínio Ficagna.

Segundo ele, mais de 50% do aporte investido em 2022 é destinado à chamada unidade Vinhedos, de onde saem os sucos e vinhos de mesa. Além da nova linha Tetra Pak, mais uma linha de produção estará em atividade em janeiro de 2023 nesta unidade da Aurora. Neste momento, por exemplo, as equipes de engenharia trabalham para garantir as instalações de mais 20 tanques de 500 mil litros de suco até meados de dezembro, para garantir mais espaço no pico da produção.

"Este investimento nos tanques é algo que já fizemos no ano passado e vamos seguir fazendo. A rigor, temos 15 dias de pico durante a colheita, e esta uva não pode ser perdida. Neste período, chegamos a receber mais de três milhões de quilos de uva em um só dia. Chegaremos ao final do ano com uma capacidade de 38 milhões de litros na unidade Vinhedos. Nossa meta é chegarmos a 2031, no centenário da Aurora, com 100 milhões de litros de capacidade", diz o diretor.

A unidade Vinhedos, que fica justamente na entrada do Vale dos Vinhedos, em Bento, é uma das três mantidas pela Vinícola Aurora na cidade da Serra. Na matriz, que também receberá parte dos investimentos de 2022, onde são produzidos os vinhos finos, coolers e espumantes, com cinco linhas de produção. E há ainda a unidade 2, onde fica a armazenagem da uva que chega do produtor e é transportada por caminhões para os dois parques fabris.