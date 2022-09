Vinícola Garibaldi investe R$ 19,2 milhões na fabricação de espumantes

A aposta futura da Cooperativa Vinícola Garibaldi está na alta qualidade dos seus espumantes. É nesta produção que o projeto de R$ 19,2 milhões em investimentos, aprovado pelo programa de incentivos fiscais estadual Fundopem, já está tendo sua aplicação executada, dando sequência a um plano iniciado em 2021, quando outros R$ 11,8 milhões – também aprovados pelo Fundopem – foram aportados nas melhorias da produção da bebida em Garibaldi.

De acordo com a cooperativa, assim como no ano anterior, estão sendo ampliados os números de tanques para estocagem, de autoclaves para a produção e de estruturas para o recebimento das uvas hoje produzidas por 447 cooperados de 18 municípios da serra gaúcha. Parte do investimento também tem sua aplicação na melhoria dos processos de embalagens, com um novo maquinário de encaixotamento das garrafas.

A meta, conforme a assessoria de imprensa da vinícola, é chegar a 2025 tendo nos espumantes 50% do faturamento almejado de R$ 350 milhões no ano. Representará um salto de 75% em relação aos aproximadamente R$ 100 milhões que os espumantes renderam à cooperativa em 2021, quando representaram 41% do faturamento.

Segundo a apresentação de resultados do último ano da cooperativa, foram 5 milhões de garrafas de espumantes comercializadas em 2021, um surpreendente resultado de 10% acima do obtido com o suco de uva, que historicamente marcou a atuação da Garibaldi.

Mas o crescimento no faturamento com os espumantes não é resultado apenas do aumento no volume das vendas, considerado pela vinícola um potencial em pleno crescimento no Brasil, mas, como define a cooperativa, "da reconhecida capacidade de produção de rótulos de excelência no Rio Grande do Sul".

Recentemente, a Vinícola Garibaldi teve o seu espumante Garibaldi Moscatel reconhecido como o melhor do Cone Sul, em concurso realizado no Chile.

Mesmo com o reconhecimento internacional, o maior volume de mercado da Garibaldi está mesmo concentrado no Rio Grande do Sul, onde a cooperativa comercializa 41% dos seus produtos, seguido de São Paulo, que responde por 22% do destino dos espumantes da vinícola da Serra.