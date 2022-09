Cooperativa Camnpal investe em nova fábrica para beneficiamento de arroz

A Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal) investe pesado para reforçar a presença da sua marca própria de arroz, o Bella Dica, no mercado gaúcho, de outros estados e no cenário da exportação. Com um aporte aprovado pelo Fundopem no valor de R$ 70,4 milhões em agosto deste ano, a cooperativa deve iniciar até outubro as obras de uma nova fábrica para o beneficiamento do arroz branco no município de Dona Francisca.

O projeto inclui ainda investimentos em novos silos – estes já com parte em operação – e maquinário moderno para a produção. A expectativa é estar produzindo na nova planta industrial até o segundo semestre de 2024. Com as novas instalações prontas, a capacidade produtiva quase triplicará, saltando de 70 mil fardos por mês para 200 mil fardos de 30kg.

"Nossa prioridade neste ano está na melhoria da qualidade e redução dos custos na produção do arroz, que forma, junto com os nossos beneficiamentos de feijão, lentilha e milho para pipoca, com operação em Faxinal do Soturno, a nossa atuação na agroindústria. Este setor hoje responde por 20% do faturamento da cooperativa, com atuação em toda a Quarta Colônia", explica o presidente da Camnpal, Claudimir José Piccin.

Segundo o presidente, com as melhorias na produção de arroz, a perspectiva é conseguir ampliar em até 10% a participação da agroindústria no faturamento da cooperativa. O objetivo de crescimento no mercado do arroz pôde ser conferido este ano durante a ExpoAgas. A cooperativa foi a única agroindustrial presente na feira. São 7 mil produtores sócios da Camnpal, mil deles são arrozeiros.

Hoje, a cooperativa já industrializa o arroz em Dona Francisca, mas em uma unidade que fica dentro da cidade, sem possibilidade de expansão e com a produção, por isso, limitada. Um terreno foi adquirido no ano passado, em uma área distante da zona central da cidade, e o canteiro de obras já toma forma.

"Já estamos em processo de compra de maquinário moderno, todo eletrônico para o processo de polimento do arroz, e com operação por robôs no processo de paletização. Queremos atingir o aumento na produção com a fábrica funcionando somente durante o dia, como resultado desta modernização nos processos", aponta o dirigente. Uma melhoria que também será possível pelo aumento da capacidade de armazenagem já em curso. Entre as unidades de Dona Francisca, São João do Polêsine e Faxinal do Soturno, a Camnpal armazena hoje até 560 mil sacos de arroz e terá essa capacidade ampliada para 760 mil.

Para 2022, Piccin destaca ainda os R$ 4 milhões aportados nas operações da cooperativa em Novo Cabrais. Lá, os recursos são aplicados na ampliação de um pavilhão para armazenagem de insumos, defensivos agrícolas e para a abertura de uma agropecuária. Naquela instalação, já há o recebimento de soja.