3tentos duplica capacidade de processamento de soja

Com uma média de 27% de crescimento nas receitas a cada ano na última década, a 3tentos investe para reforçar sua presença e potencial industrial no setor agrícola gaúcho. Com investimentos de R$ 152,6 milhões em 2022, a empresa pretende encerrar o ano com cinco novas unidades no Rio Grande do Sul e opera, a partir deste mês, com a capacidade de produção de óleo e farelo de soja duplicada na planta industrial de Cruz Alta. A perspectiva é chegar ao final de 2022 com 2 mil funcionários em suas operações, 300 a mais do que no início do ano.

Quase metade do investimento – R$ 72,6 milhões – foi aprovado neste ano pelo Fundo Operação Empresa (Fundopem), recurso que foi aplicado na finalização da ampliação da fábrica, iniciada no começo de 2021, com um aporte superior a R$ 100 milhões.

A partir deste mês, a 3tentos tem capacidade de processar 2 mil toneladas de soja por dia em Cruz Alta. A empresa atua com processamento também em Ijuí. "A planta industrial de Cruz Alta foi comprada já pronta em 2019, e desde então começamos a aprimorar ela para termos melhor rendimento e produtividade. São investimentos na infraestrutura e em maquinário, ano após ano, para chegarmos a essa ampliação", afirma o chief operating officer da 3tentos, João Marcelo Dumoncel.

Outros R$ 80 milhões estão em investimento na ampliação do número de lojas, como são chamadas unidades de venda e armazenagem de insumos e grãos. Neste ano, serão cinco novos pontos, em Lagoa Vermelha, Sananduva, Nonoai, Rosário do Sul e Três de Maio. "As nossas lojas são unidades onde o produtor rural encontra desde o insumo para a compra até o local para recebimento de grãos que serão armazenados. Contamos ainda com espaço para armazenagem dos insumos para a agricultura", explica Dumoncel.

Além da soja, a 3tentos atua no armazenamento e transporte de milho e trigo. A criação de cinco novas unidades neste ano soma-se a um movimento iniciado no ano passado, quando seis unidades foram inauguradas, e no ano que vem, quando são projetadas outras cinco unidades no interior gaúcho. O plano é aumentar de 40, em 2020, para 62 unidades em 2024.